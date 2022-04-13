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Eylem Amine Altunkaynak'tan yeni açıklama! 'Bilinçaltı temizliği' ve lüks yaşamıyla gündem yaratmıştı

13.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylem Amine Altunkaynak sosyal medyada gündem yarattı. 'Bilinçaltı temizliği' yapıyorum düzenlediği seminerlerden binlerce lira kazanan kadının herhangi bir psikoloji ve tıp eğitimi almadığı ortaya çıkmıştı. Lüks yaşamıyla da konuşulan Altunkaynak, “Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım." diye konuştu. “Arabam işini yaptı” diyen Altunkaynak, normalde böyle yaşamadığını iddia etti.

Eylem Amine Altunkaynak'tan yeni açıklama! 'Bilinçaltı temizliği' ve lüks yaşamıyla gündem yaratmıştı

Sosyal medyanın gündemine oturan ve kuantum ve bilinçaltı seminerler ile binlerce lira kazanan Eylem Amine Altunkaynak isimli kadın olay oldu. 60 binden fazla takipçisi olan Altunkaynak kendisini 'NLP (Nörolinguistik Programlama) Uzmanı', 'Bilinçaltı Eğitmeni' ve yazar olarak tanıtıyor. Seminerleri ve 'eğitim paketleri' bulunan Altunkaynak’ın paket ücretleri bin 290 liradan başlayıp, 57 bin liraya kadar çıkıyor.

Sosyal medyada çektiği videoları da paylaşan Altunkaynak, yüzünü göstermiyor ancak kendisinin aksine katılımcıların yüzünü açık bir şekilde gösteriyor.

EYLEM AMİNE ALTUNKAYNAK'TAN AÇIKLAMA

Yeni Şafak; kıyafeti, lüks arabası, verdiği seminerler ve kazancıyla tartışma konusu olan Altunkaynak’a çalışmalarını ve tartışmaları sordu.

Kişisel gelişim sertifikaları sahibi olduğunu belirten söyleyen Eylem Amine Altunkaynak, “Aldığım eğitimleri din ile bağdaştırarak kendi bilinçaltı eğitimlerimin patentini aldım. Ve bilinçaltı eğitimimde kişiye olayları okuma ve tekamül sanatını anlatıyorum. Yaşam döngüm de olayları okumamla da kendimi geliştirdim ve katılımcılara destek oldum” ifadelerini kullanıyor.

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“LÜKS OTELDE NEFİS TEZKİYESİ”

Kendisinin nefis tezkiyesi yaptığını iddia eden Altunkaynak, “Lüks otelde nefis tezkiyesi nasıl oluyor” sorusuna şu karşılığı veriyor: “Ben normal hayatımda çok sade bir hayat yaşıyorum. Oradaki şaşaanın amacı, sosyal medyada ‘keşfet’e’ düşüp, daha çok insana ulaşmak...”

"LÜKS ARABAM AMACINI TAMAMLADI"

Eylem Amine Altunkaynak, lüks yaşantısını savunmak için öne sürdüğü bahanelerle şaşırttı. “Tek servetim olan arabayı da bugünden sonraki seminerlerimde kullanmayacağım. Çünkü amacını tamamladı. Birçok kişiye ulaştım. Aslında başka marka bir araç kullanıyordum” diyen Altunkaynak, “Bütün Türkiye, bütün dünya beni tanıdı” dedi.

araba

Kazancını Afrika’daki bir ülkeye gönderdiğini söyleyen Altunkaynak, yardım gönderdiğini iddia ettiği Burkina Faso’nun adını doğru telaffuz edemedi.

KANSER HASTALARINI İYİLEŞTİRİYORMUŞ

İnsanlara psikolojik olarak ‘şifalandırdığını’ öne süren Eylem Amine Altunkaynak, buna rağmen hiçbir psikoloji eğitimi almadığını, ancak kurslara gidip okumalar yaptığını belirtiyor. Kanser hastalarını iyileştirdiğini iddia eden Altunkaynak, “Bunu hangi yöntemle yapıyorsunuz? Tıp eğitimi almadığınız bu yöntemleri uygulamak riskli değil mi sorusuna ise şu karşılığı veriyor: “Vücuttaki bütün sıkıntıların sebebi duygusal bağlardır. Biz onların farkındalığını artırıyoruz ve şifalanma gerçekleşiyor.”

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NEDEN 'MİRAÇ' İSMİ

Eylem Amine Altunkaynak’ın eğitimine ‘Miraç’ ismi vermesi dikkat çekiyor. Miraç’ın “Peygamber’in Allah’ın huzuruna yükseltildiği” bir olay olduğunu hatırlatarak “Neden böyle bir isim kullanıyorsunuz? Kastınız ve vaadiniz ne?” sorusuna ilginç bir karşılık veriyor: “Miraç ismini kullanmamızın sebebi burada farkındalık oluşturuyoruz aslında rabıta denilen sistemi uyguluyoruz. Ben insanlara şunu diyorum beden kafesinizden çıkın, dışarıya doğru çıktığınızı hayal edin ve şimdi bir bakın bu bedene ait kimlikler duygular size mi ait. Miraç kişinin gelişim sürecini yüksek seviyeye çıkarması, tamamlanması demek.”

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