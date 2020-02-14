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Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı örgüt üyelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul’da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. İmralı Adası’nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK’nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube’ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul PKK KCK operasyon

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