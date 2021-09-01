Eylül aylık burç yorumları! Eylül ayında burçları neler bekliyor?

İkizler burcunun sosyal hayatı bu sene renklenecek. Eylül ayında Merkür'ün Terazi burcuna geçmesi, Başak burcundaki para trafiğini hızlandıracak. Akrep, Kova, Aslan, Oğlak, Yay, Terazi, Yengeç, Balık, İkizler, Başak, Boğa ve Koç burcunun eylül ayı burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle daha çok ilişkileriniz üzerine kafa yoracak, ilişkilerinize odaklanacak ve hayatınızdaki insanları anlama çabasına girebileceksiniz. Beraberinde ise daha sosyal olacağınız ve pek çok görüşme yapabileceğiniz, ilişkilerinizden yana birden fazla seçeneğinizin ve opsiyonunuzun olacağı bir dönemde olacaksınız. Kardeşlerle ve akrabalarla ortaklı işler gündeme gelebilir. Eski yaşadığınız yerlere ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Yakınlarınızla kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını zıtlaşma ve mücadeleye çevirmediğiniz sürece daha hızlı ve kolay uzlaşılabilir.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızla ilgili radikal bir karar alabilir, kendiniz için bir ilki gerçekleştirebilirsiniz. Sağlam ve kalıcı düzenler arayabilir, uzun zamanlardır süregelen yapıları kırmak ve yıkmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda kendi istediğiniz koşulları yaratma arzunuz artacak. Sağlığınızla ilgili hızla ortaya çıkan durumlar gündeme gelebilir. Aniden fakat kısa süreli geçirilen bir hastalık söz konusu olabilir. Bir süredir tedavi süreci netleşmeyen veya sizi beklemeye alan hastalıklarınızda şifa adına önemli bir adım, tedavi gündeme gelebilir.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında hem iş hem özel hayatınızda karşınızdaki insanlar üzerinde etkiniz artabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarda rekabet ve meydan okuma durumları karşınıza gelirken uzlaşmacı olunduğunda güçlü iş birliklerine dahil olabilirsiniz. Önemli olan bu süreçte ortak çıkarları korumak ve ortak çıkarlarla hareket etmek. Zira siz veya karşınızdaki kişiler yalnızca kendi lehini koruma eğiliminde olursa ilişkilerde pürüzler çıkabilir, ani bitişler yaşanabilir. Bir ve biz olunan her türlü birliktelik gelişiyor ve ilerliyor.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ruhen ve bedenen şifalanacağınız bir döneme gireceksiniz. Sağlıkla ilgili destekler alabileceğiniz gibi spiritüel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Manevi değerler sizin için daha önemli hale gelebilir. Yurtdışı bağlantılı işler, işinizi büyütme ve geniş kitlelere duyurmaya dair projeler bugünlerde gündeminizde olabilir.

BOĞA

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle tembellikler ve rahatlıklar, erteleme ve boşvermeler iş ve eğitim hayatınızda, sorumluluklarınızda sorun ve sıkıntılara sebebiyet verebilir. Keyfi istekleriniz ile görevleriniz arasında doğru bir denge kurmalısınız. Ay içerisinde iş hayatınızda uzun vadeli getirileri olacak imzalar atabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. İş arayanlar için birden fazla görüşme trafiği olacaktır.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar, şaşırtıcı teklifler ortaya çıkabilir. İlişkilerinizde bir süredir sessiz bir şekilde çalışan durumlar ve olaylar aniden açığa çıkabilir. Bir ilanı aşk duyabileceğiniz gibi görmezden gelinen sorunlara sahip ilişkilerde de kriz ve kaos büyüyebilir, bir patlama yaşanabilir. Fevri olmaktan ve fevri kararlar almaktan kaçınmanız gerekiyor. Duygularınız iyi veya kötü yanlı olarak uçlarda çalışacaktır. Olaylara siyah-beyaz bakmanız bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Önyargılarınızı yıkmaya çalışın ve peşin hükümlü olmayın.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında günlük yaşamınız daha fazla hareketlenecek. Bir koşturmaca içerisinde olabilir ve yoğun bir tempoda ilerleyebilirsiniz. Ek işler, ek projeler, dönem bazlı işler ve yurtdışı bağlantılı çalışmalar gündeminizde olabilir. Süregelen işinizdeki memnuniyetsizlikleriniz sizi farklı iş başvuruları yapmaya ve alternatifleri değerlendirmeye götürebilir. İş hayatınızda bir rutini kırmak, alışılmışın dışına çıkmak isteyebilirsiniz.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında arkadaşlık ilişkilerinizde anlayışlı, kabul edici olmanız gerekebilir. Katılacağınız kalabalık ortamlardan farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Bugünlerde daha gizemli veya içe kapanık insanlarla tanışabilirsiniz. Bir idealiniz veya bir hayalinizi hayata geçirmenin artık vakti gelebilir. Hayalleriniz ile hayatın gerçekleri arasında denge kurarak istediğiniz şeyin peşinden gideceksiniz. İlişkilerinizde de şüphe ve güven arasında ani geçişler yaşadığınızda bu frekansta takılı kalmayın.

İKİZLER

Bu ay sosyal hayatınız hareketleniyor. Yaşamınızda tıkanıklık hissettiğiniz, karar veremediğiniz, sıkışıp kaldığınız durumlar içinden çıkıyorsunuz. Oldukça hareketli ve sürprizli bir ay olacak.

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında bir seyahate çıkabilir, yolculuk yapabilir, keyifli vakitler geçireceğiniz ortamlara katılabilirsiniz. Enerjinizin ve motivasyonunuzun yükseldiği günlerde olacaksınız. Hayata pozitif bakmak, sahip olduğunuz maddi manevi değerlerin bilinci olmak yaşamınıza daha fazla şans ve başarı çekecek. Farkındalığınızın aniden artacağı, konuşulmamışların konuşulacağı günlerde olabilirsiniz. Belirsizliklerden çıkarak rahatlayabilirsiniz.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız daha çok aileniz, aile üyeleriniz, yaşam düzeniniz ve eviniz üzerine olacak. Evinizdeki düzen köklü bir şekilde değişebilir. Taşınma, taşınmaz mal alım-satım konuları sizden veya ailenizden yana ortaya çıkabilir. Tüm bu süreçler ise oldukça hızlı gelişerek sonuçlanabilir. Fakat bugünlerde koşturmaca veya meşguliyetle birlikte kendinizi ihmal etmemeye dikkat etmeli, stres ve kaygı içinde kalmamalısınız. Zira sağlığınız bunlardan etkilenebilir.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında aşk hayatınızda flört havası esecek. Çocuklarınızla ilişkilerinizde daha uyumlu enerjiler hakim olacak. Girdiğiniz ortamlarda beğeni, takdir ve onayı ise daha fazla alacaksınız. Kadınlarla ilişkileriniz güçlenecektir. Aynı zamnada görüntünüzle ilgili küçük değişiklikler yapmak için harekete geçebilirsiniz.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında uzak mesafeler, uzaklardaki kişiler ve uzak tarihli planlar gündeme gelecektir. İleriye yönelik rotanızı belirleyebilirsiniz. Eğitim veya seyahatle ilgili konularda belirsiz kalan bir durum artık netleşecek. Beklediğiniz resmi sonuçlar açıklanabilir. İş başvurularınızından yanıt alabilirsiniz. Yasal süreçlerde ise zorlu, krizli bir durumla baş etmeniz gerekebilir.

YENGEÇ

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle yaşam düzeninizde, aile içinde hızlı gelişen ve ilerleyen durumları getirecektir. Aile üyelerinizin hayatında yenilikler olabilir. Ailenize yeni üyeler katılabilir. Süregelen ilişkinizi ilerletmek için ailelerinizi tanıştırabilir, aile içinde kutlamalar yapabilirsiniz. Bu dönemde var olan fikir ayrılığı ve anlaşmazlıklar da tatlıya bağlanabilir.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde açık konuşmalar yapabilirsiniz. Mantık duygularınızı kontrol altına alabilir. Detaycı düşünebilir bazen bir detaydan bütünü okumaya çalışabilirsiniz. Eleştirel sözler sarf edebileceğiniz, iğneliyici ve imalı ifadelerden kaçınmanız gereken bir dönem. Araçlarla ilgili ödemeleriniz olabilir. Teknolojik satın alımlar yapabilirsiniz.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında zaman zaman dönemin etkileriyle zihinsel ikilemler yaşayabilir ve kararsızlık içinde hissedebilirsiniz. Bu kararsızlıklar ise tavırlarınıza yansıyabilir ve bir ileri iki geri adımlar içinde olabilirsiniz. Çoğunlukla çok fazla düşünmek ve olayları her açıdan ele almaya çalışmak zihninizi daha fazla dağıtacaktır. Adım adım gittiğiniz, içinde bulunduğunuz anı doğru ve sağlıklı yönetmek en doğru form olacaktır. Mükemmeli arama eğilimi ve en doğru hamlede bulunma gayesi sizi tamamen hareketsiz kılabilir ve enerjinizi, motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yurtdışı seyahatleri ve uzaklardaki kişilerle görüşmeler, uzaklardan gelen insanlar gündeminizde olabilir. İşinizi geniş kitlelere duyurabilir veya yayıncılık, reklam bağlantılı işlerle meşgul olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda düzenlemeler bitebilir ve artık bir başlangıç yapabilirsiniz.

ASLAN

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle ay boyunca hızlı değişen fikirleriniz, zihninizde olayları çift taraflı ele almanız ve meseleleri her açıdan değerlendirmeniz kaçınılmaz olacaktır. İletişiminiz daha uzlaşmacı olabilir, iyimserliğinizi korumak isteyebilirsiniz. İletişiminiz ve tavırlarınız, sözleriniz bu süreçte hem iş hem özel hayatınızda ilişkilerinizi daha belirleyici kılabilir. Hayatın güzel taraflarına odaklanmak isteyebilir, maddi kazançlarınızı iyileştirmek üzere hareket edebilirsiniz.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında finansal planlarınızda yeni bir sayfa açılacak. Yüklü bir ödemenizi maddi anlamda zorlanmadan tamamlayabilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi akıllıca kullanmaya ve elinizdeki maddi değerleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksınız. Bu dönem beraberinde kendinizdeki yetenekleri ve potansiyeli de daha iyi görmenize yarayacak. Yeteneğinizin ve yatkınlığınızın olduğu alanlardan maddi kazanımlar elde edebilir veya takdir toplayabilirsiniz.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında daha hızlı harekete geçen ve karşınızdakilere göre aksiyon alan bir tavırda olabilirsiniz. İnsanların tavırlarını ve sözlerini gözlemleyecek ve buna göre aksiyon alacaksınız. Kıyas ve karşılaştırma odaklı düşünebilir, hareket edebilirsiniz. Mükemmeliyetçi tarafınız öne çıkabilir. Kariyerinizde daha iyisini veya mükemmeli yaratmak isteyebilirsiniz. Evlilik ve evliliğe dair adımlar, kararlar da bu dönemden itibaren ortaya çıkabilir.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında krediler, vergiler, zorunlu ödemeler ve borçlanmalarla ilgili gündemlerle meşgul olabilirsiniz. Alacak-verecek hesapları yapabilir, borçlanma ve taksitlerle satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Unutulmuş ödemeler de bugünlerde karşınıza gelebilir. İş hayatında ise araştırma, geliştirme ve değişiklik başlıkları öne çıkabilir. Sağlığınız için zararlı şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

BAŞAK

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle para trafiğinizin hızlanacağı bir dönem başlayacak. Harcamalar, kazançlar daha fazla odağınızda olacaktır. Finansal hesaplamalarla ilgilenebilir, birden fazla kazanç yolu bulabilir, proje bazlı işlerde anlaşma sağlayabilir veya ek gelir fırsatları yakalayabilirsiniz. İş arayanlar için bu ay kalıcı anlaşmaları ve uzun vadeli olacak başlangıçları getirebilir. Özellikle kariyerinizde fakat hayatınızın farklı alanları da dahil olmak üzere bugünlerde ne istediğinize karar verme zamanı. Çıtayı yükseltmekten, en iyi versiyonunuzu ortaya koymaya çalışmaktan vazgeçmeyin. "Daha fazlasını nasıl yapabilirim, işimi ve kendimi nasıl daha fazla geliştirebilirim?" arayışında olmaya çalışın. Zira bu bakış açısı düşünmediğiniz fırsatları çekmenizi sağlatabilir.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda yeni bir sayfa açılacak ve bir başlangıç yapacaksınız. Bir süredir araştırma yaptığınız, kafa yorduğunuz veya adım adım gittiğiniz işlerin artık resmi başlangıçları olabileceği gibi hasat zamanı da açılabilir. Emek verme ve verdiğiniz emeklerin karşılığını alma zamanı olacak. Bu dönemde yapacağınız başlangıçlar da uzun vadede sizi oldukça geliştirecek ve ilerletecektir. Dış görüntünüzle ilgili değişikliklere ihtiyaç duyabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Yolculuklar gündeme gelebilir.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında kazançlar ve ödemelerle ilgili hareketli döneminiz daha fazla öne çıkacak. Araçlarla ilgili alım-satımlar yapabilirsiniz. Teknolojik aletlerle ilgili harcamalar, seyahatler için yapılacak ödemeler gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle maddi yardımlaşmalar veya ortaklı finansal planlar içinde olabilirsiniz. Bu dönemde ne düşündüğünüz her zamankinden önemli olacak. Negatif ve karamsar düşüncelerle, söylemlerle nasibinizi ve şansınızı kısıtlamayın.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde bir tamamlanma gündeme gelebilir. Duygularınızda netleşmeye başlayabilir ve ilişkinizle ilgili bir adım atabilirsiniz. Bu adım duygusal bir itiraf, bir teklif durumunu ortaya çıkarabilir. Özellikle sorunlu veya kopuk ilişkilerde adım atmanız pozitif sonuçlar doğurabilir. Geçmişi düşünerek, geçmiş deneyimlerinizden faydalanarak hareket etmeye meyillisiniz.

TERAZİ

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında arkadaşlık ilişkileriniz, katıldığınız sosyal gruplar ön planda olacak. Kalabalık davetlere ve kutlamalara katılabilir, buralarda tanışacağınız insanlarla yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Kısa tatiller de bugünlerde keyifli geçebilir. Finansal konularda ise kontrolü kaybedebilir, aşırı veya lüks harcamalara gidebilirsiniz, dikkat edin. Bugünlerde kısa süreli yaz aşkları da ortaya çıkabilir.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren spiritüel konulara merak sarabilir, geleceğinizi sorgulayabilir, geleceğe dair daha büyük bir merak duyabilirsiniz. Eğitim ve yolculuklar, resmi işlemler ayın geri kalanında gündeme gelecektir. Süregelen eğitimde sınavlarınızı vererek mezun olabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak için adım atabilirsiniz. Yeni eğitimler için oldukça güzel bir süreç.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Venüsün sizin burcunuza geçmesi ilişkiler ve finans konularında size daha fazla fırsat sunmaya başlayacak. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında estetik ve güzelliğe dair konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Zorlayıcı olmayan diyetlere başlayarak bunu yaşam tarzınız haline getirebilir ve daha sağlıklı beslenmeye, sağlıklı yaşamaya başlayabilirsiniz. İlişkilerden yana şansınız artarken, süregelen ilişkilerinizde daha uyumlu, çekici ve flörtöz olabilirsiniz. Dişil enerjinizin yükseleceği bir süreçte olacaksınız.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda sıkıntılı bir sürecin sonuna geleceksiniz. Sıkışmış ilişkilerin içinden çıkabilirsiniz. Bazı ilişkilerin artık sizi tükettiğini görebilirsiniz. Bir ilişkide çaba sarf edip dayanmak ile uzaklaşarak rahatlamak ve özgürleşmek arasında bir seçim yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak adına tedavi alan Teraziler ise sonuçlarını alabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili daha aktif bir çaba içine girebilirsiniz.

AKREP

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda, kariyerinizde parlayacağınız ve öne çıkacağınız bir süreç içine girebilirsiniz. Medya ve yayın organlarında iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Geniş kitlelere hitap etme veya kendi sektörünüzde konuşulma, beğenilme durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinize güvenmek, yapabileceklerinizi eksi ve artılarıyla bilmek bugünlerde doğru karar almanıza yardımcı olur. İlişkilerinizde kısa süreli bir gerilim ortaya çıkabilir. Anlaşmazlıkları inatlaşmaya ve güç mücadelesine çevirmediğinizde sorunlar çözülebilir. Bazı kişilerden veya partnerden bencil bir tavır görebilirsiniz. Adaletli ve açık iletişimden yana olun.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız geleceğinizde ve ideallerinizde, hayallerinizde olacak. Sosyal çevrenizde yeni insanlar girebilir, dostluk ilişkisinden ziyade sosyal ilişkiler kurabilirsiniz. İş hayatınızda sosyal çevrenizin faydasını görebileceğiniz gibi iş ortamından arkadaşlarınızla sosyal aktiviteler içine girebilirsiniz. Her türlü ilişkide çözümcü olmalı, basit düşünmeli, bazen yüzeysel olmayı da bilmelisiniz. Derin düşünceler ve aşırı detaycılık zihinsel çıkmazlara neden olabilir.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında aşk hayatınızda, bazı ilişkilerinizde şartlar ve ilerleyiş sizin elinizde olmayacaktır. Koşullara, karşınızdaki insanın tavırlarına göre hareket edebilirsiniz. Bazıları platonik bir aşk içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız ise ilişkilerde güven ve sadakate dair bir sorgulamaya düşebilir. Duygusal birlikteliklerinizde pozitif ve negatif yönlü hiçbir duyguda aşırıya gitmemeye dikkat edin.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında evinizde bir arıza, tadilat durumu ortaya çıkabilir. Evin bir bölümünü yenilemek için hizmetler alabilirsiniz. Bu süreçte aynı zamanda evinizde değerli eşyalarınızı iyi muhafaza edin ve kilitlerinizi kontrol edin. Aile üyeleriyle doğru mesafeler içinde olmalı, hayır demeniz gereken yeri bilmelisiniz.

YAY

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında kalpten bir dileğiniz gerçekleşebilir. Hayatınızın üzerinde ilahi elin desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. İnanç ve umut size yeni fırsatlar getirecektir. Meditatif çalışmalarınızdan daha fazla sonuç alabilirsiniz. Kısa süreli bir yolculuk yapabilir ve keyifli birkaç gün geçirebilirsiniz. Davalarınızda ise krizli bir süreci çözmeniz gerekebilir. İş hayatında üstlerinizle gerilimlere dikkat edin. Çalışanlarınızın görev ve sorumluluklarını değiştirebilirsiniz.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yeni hedeflere, yeni yollara doğru gideceksiniz. İlişkinizin geleceğine dair bir konuşma yapabilirsiniz. Kariyer ve geleceğiniz adına yeni, küçük adımlar içine girebilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler destekleşme ve yardımlaşma üzerine olabilir.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında kadınlarla ilişkileriniz ön planda olmaya başlayacak. Hem iş hem sosyal hayatınızda kadınlarla, sizden yaşça büyük kişilerle iş birliği içine girebilirsiniz. Ortaklı işler gündeme gelebileceği gibi iş ve özel hayatınızda imzalar atabilir, uzun vadeli yeni kararlar alabilirsiniz. Bugünlerde başlayan ilişkileriniz uzun soluklu olabilir.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında agresyona ve öfke patlamalarına karşı dikkat edin. İletişiminizde mesafeli, objektif olmak, kriz yönetimini daha iyi yapmak sizin adınıza faydalı olacaktır. Kazalara ve dikkatsizliklere açık bir süreç olabilir. Kardeşlerle iletişiminizde sürtüşmeler yaşanabilir.

OĞLAK

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında gizli konular açığa çıkabilir, daha önce fark etmediğiniz durumların farkına vararak kendinizle veya hayatınızdaki insanlarla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Finansal konularda pişman olacağınız adımlar atmamaya, gereksiz harcamalar yapmamaya dikkat edin. Riskli yatırımlara girerken temkinli olun.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren odağınız eğitim ve seyahatle ilgili konularda olacak. Süregelen davalarınızda süreçler hızlanabilir. Yeni yasal süreçler içerisine girebilirsiniz. Doğru bildiklerinizi savunacağınız, zaman zaman ısrarcı ve inatçı olabileceğiniz enerjiler çalışacaktır. İş hayatınızda istifa ve yeni iş başlangıçları gündeme gelebilir.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında kariyerinizde yeni bir sürece doğru gideceksiniz. Kadın yöneticilerinizden destek görebilir veya teklifler alabilirsiniz. İş ilişkilerinizi geliştirmek size yeni kapılar açabilir. Bazılarınız ise kendi işini yapma adına girişimlerde bulunabilir. Yeni adımlar atabilir. Sağlığınız için alternatif tedaviler alabilirsiniz.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal alanda yeni düzenlemeler yapmalı, elinizdeki maddi-manevi değerleri daha iyi kullanmaya çalışmalısınız. Yeteneklerinizi iş hayatınızda ortaya koymak kazanç ve başarı getirecektir. Öz değersizlik ve yetersizlik duygularına kapıldığınızda kendinizi aşağı çekebilir, olayları negatif yönünden görebilirsiniz.

KOVA

8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde ve özel hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. İlişkilerle birlikte taşınma konuları gündeme gelebilir. Partnerinizle birlikte eve çıkmak, evlenmek veya evleri ayırmak gibi konular gündeme gelebilir. Yalnız Kovalar bugünlerde kısa süreli bir flört ilişkisi içinde olabilir. Fevri ve aceleci davranmamak gereken bir dönemdesiniz.

11 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hesaplamalarınızda daha detaycı olabilirsiniz. Küçük pek çok harcama ay sonunda yüklü ödemelere neden olabilir. Borç alma-verme konularında ise uzun vadede sizi zorlayacaksa kaçının. Aşk ilişkilerinizde bugünlerde duygularınız sık sık değişebilir. Bir söz, bir tavır ilginizi çekerken, ufak detaylar da soğumanıza veya ilgi alanınızın dağılmasına neden olabilir.

16 Ağustos tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında seyahatler. ve yolculuklar daha keyifli geçebilir. Aile üyelerinizi ziyaret edebilir, partnerinizin ailesiyle bir araya gelebilir, ailecek seyahatlere çıkabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili alacağınız kararlarda etrafınızdan fikir alabilir, etki altında kalabilirsiniz. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili kısa süreli destekler alınabilir.

22 Ağustos tarihinde Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında bir süredir beklediğiniz konu ve durumlar sonuçlanacaktır. Bir konunun, bir dönemin artık sonuna gelebilirsiniz. Dış görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, sağlığınız için kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Taşınma gündemlerinizde ise karmaşık bir süreç, son dakika karmaşaları gibi durumlar olabilir. İş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde bir süredir içinizde tuttuğunuz bir duyguyu, bir düşünceyi bugünlerin yükselen enerjisi ile dışa vurabilir, dile getirebilirsiniz.

BALIK

Eylül ayının tamamında Merkür Terazi burcunda ilerliyor. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle sezgilerinizin güçlendiğini fark edecek, arka plan durumları ve olayların iç yüzünü görmeye başlayacaksınız. Kendi hayatınızla ilgili ise özelinizi daha fazla korumak isteyebilir ve bazı düşüncelerinizi, deneyimlerinizi kendinize saklayabilirsiniz. Sözlerinizin büyü etkisinde olduğu bir dönem. Dedikodudan, negatif söylemlerden ve umutsuzluk halinden mutlaka uzak durun. Negatif her şey enerjinizi daha hızlı etkileyebilir. Rahatlama ve akışa uyumlanma üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar, ibadet ve yoga bugünlerde çok faydanıza etkiler getirebilir.

6 Eylül tarihinde Başak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde açık konuşmalar ve yüzleşmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha cesurca dile getirebilirsiniz. Karşınızdakilere bir teklif götürebilir veya kendi kararınızı alarak daha bireysel hareket edebilirsiniz. Uzak mesafelerdeki kişilerle bir araya gelebilir veya bazı kişilerle uzaklaşmaya gidebilirsiniz. Yolculuklar gündeminizde olacaktır.

14 Eylül tarihinde Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında nerede harekete geçeceğinizi, nerede akışa göre hareket etmeniz gerektiğini iyi belirlemeye çalışın. İlişkilerde aşırılıklardan kaçının. Karşınızdaki insanlara kendinizi feda etmeniz ve hayır demekten çekinmeniz enerjinizin ve hayatınızdaki bereketin çalınmasına neden olabilir. Miras, nafaka ve velayetle ilgili davalar ve burs başvuruları, kredilerle ilgili düzenlemeler ayın geri kalanında gündeminizde olabilir. Nazik ve hassas yönünüz artarken bazen insanların etkisinde kalarak hareket edebilir, yönlendirilebilirsiniz. Dişil enerjinizin aşırı artması aksiyona geçmek ve cesaret göstermek, efor sarf etmek konusunda sizi daha zayıf kılabilir. İlişkilerden güç alarak harekete geçmeye çalışın.

20 Eylül tarihinde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sağlığınızla ilgili hassasiyetler sonlanabilir ve şifa enerjisi çalışmaya başlayabilir. Ruhen ve bedenen daha iyi olmak isteyebilir, nitekim daha iyi hissedeceğiniz şeyleri yaparak da enerjinizi toplayabilirsiniz. Şansınız beklenmedik yerlerde kapınızı çalabilir. Kısmetinizin arttığı günler geçirebilirsiniz. Görüntünüzle daha fazla ilgilenebilir ve dış görüntünüzü iyileştirmek için harekete geçebilir, diyete başlayabilir ve operasyonlarla ilgilenebilirsiniz.

