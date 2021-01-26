Eyüpsultan’da dehşet: Annesini ve ağabeyini öldürdü

Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

EMNİYETTEKİ İLK SÖZLERİ

Annesini ve ağabeyini katledip teslim olduktan sonra cinayetle ilgili sorgulanmak için Gayrettepe'de bulunan cinayet büro amirliğine getirilen Uğur Biroğlu, "Eve geldiğimde tuvalette yarım içilmiş uyuşturucu maddeler buluyordum. Annem ve ağabeyim uyuşturucu kullanıyorlardı sanırım" diye konuştu.

KOMŞU: YALNIZ, İYİ İNSANLARDI

Kameraya konuşan Ümit isimli komşu, "Kapı komşumuz, yalnız iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.

(İHA)

