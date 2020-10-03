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  4. Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 18:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce 2 otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarparak durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Olay akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, rampa aşağı inerken virajı almaya çalışan hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıktı. Rampa aşağı kayan hafriyat kamyonu önce park halinde duran iki otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi Didem Naifoğlu, "Ben evdeydim, beni ev sahibim aradı. Bir ses duydum ama anlamadım. Hafriyat almışlar kamyon dönmeye çalışırken dönüşü alamamış. Benim otomobil park halinde duruyordu. Benim otomobile çarpmış ben de bu kadar biliyorum." diye konuştu.

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DHA

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