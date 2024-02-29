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  4. Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu! Mağdurlarının avukatı Rezan Epözdemir çarpıcı detayı açıkladı! 'Proje değişikliği...'

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu! Mağdurlarının avukatı Rezan Epözdemir çarpıcı detayı açıkladı! 'Proje değişikliği...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.02.2024 23:18
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 katlı Ezgi Apartmanı yıkılmış ve 35 kişi hayatını kaybetmişti. Yıkılan binanın altında bulunan pastanenin kolonları kestiği hazırlanan raporla kanıtlanmıştı. Dava süreciyle ilgili Ezgi Apartmanı mağdurları avukatı Rezan Epözdemir, "Kolonu kesen pastanenin sahipleri adli kontrolle serbest bırakılmış ve şu an firariler. Proje değişikliği imar affından faydalanmış ve legalize edilmiş" dedi.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu! Mağdurlarının avukatı Rezan Epözdemir çarpıcı detayı açıkladı! 'Proje değişikliği...'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremde 10 katlı Ezgi Apartmanı yıkılmış, 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölen vatandaşların yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirmişti. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlanmış ve hazırlanan rapora göre kolan kesildiği tespit edilmişti. Davada ilk duruşma geçen gün başlamış ve tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M.T. duruşmada hazır bulunurken mimar E. D. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR VE ŞU AN FİRARİLER"

Fatih Altaylı'nın Youtube'daki programında konuk olan Ezgi Apartmanı mağdurları avukatı Rezan Epözdemir şunları ifade etti:

"Kolonu kesen pastanenin sahipleri adli kontrolle serbest bırakılmış ve şu an firariler. Proje değişikliği imar affından faydalanmış ve legalize edilmiş. Depremin üzerinden 1 yıl geçti, şu anda yargılanan tek bir kamu görevlisi yok."

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Epözdemir dava süreciyle ilgili olarak "Geldik, duruşmadayız. Depremde ezgi apartmanında yitirdiğimiz canlarımız için, faillerin hakettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Kimse endişe etmesin..." dedi.


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Kahramanmaraş
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