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  4. Ezilmek üzereyken fark etti! Osmaniye'de sarı benekli semender şaşkınlığı

Ezilmek üzereyken fark etti! Osmaniye'de sarı benekli semender şaşkınlığı

05.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüldü. Yerdeki endemik hayvanı ezilmek üzereyken gören bir vatandaş, duruma müdahale ederek sarı benekli semenderi güvenli bölgeye bıraktı.

Ezilmek üzereyken fark etti! Osmaniye'de sarı benekli semender şaşkınlığı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Hodu Yaylası’nda türüne az rastlanan sarı benekli semenderi görüntüleyen Nazım Koç, “Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha sonra dikkatlice baktığımda ise nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesine karşı karşıyaydı. Yoldan alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.

YAĞMURDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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