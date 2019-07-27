MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir. Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık. Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü biz Türk milletiyiz." dedi.

Bahçeli, Amasya Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin S-400 almasındaki sebebin, ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini isteyen Türkiye'nin varlığı ve egemenlik haklarının güvenceye kavuşturulması amacına işaret etti.

"Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız, sormayacağız." ifadesini kullanan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyine pençemizi geçirdik.

Hakurk'tan Kandil'e varıncaya kadar ne kadar hain varsa önümüze kattık, kaçtıkları yere kadar kovalamaya başladık, hepsini birden namlumuzun önüne dizdik.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu kestik, bağlantılarını kopardık." diye konuştu.