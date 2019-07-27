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"F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 17:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (3) - "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir. Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık. Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü biz Türk milletiyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir. Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir. Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık. Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz. Çünkü biz Türk milletiyiz." dedi.

Bahçeli, Amasya Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin meşru ve hukuki haklarına korkusuzca sahip çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin S-400 almasındaki sebebin, ülkenin güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisini isteyen Türkiye'nin varlığı ve egemenlik haklarının güvenceye kavuşturulması amacına işaret etti.

"Fırat'ın doğusuna F-16 olup uçacaksak, obüs olup patlayacaksak, bomba olup yağacaksak, ateş olup yakacaksak bunun icazetini de hiçbir yerden almayız, hiç kimseye de sormayız, sormayacağız." ifadesini kullanan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyine pençemizi geçirdik.
Hakurk'tan Kandil'e varıncaya kadar ne kadar hain varsa önümüze kattık, kaçtıkları yere kadar kovalamaya başladık, hepsini birden namlumuzun önüne dizdik.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu kestik, bağlantılarını kopardık." diye konuştu.

- "Türkiye'nin varoluşuna dinamit koyamayacaklar"

Bahçeli, dünyanın ABD'den ibaret olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.
Küresel pakt, oluşum ve kuruluşlar kader değildir.
Geçmişte kendi yolumuzu kendimiz çizmeyi başardık.
Yine yaparız, yine başarırız, yine her zorluğun üstesinden geliriz.
Çünkü biz Türk milletiyiz.
Bilinsin ki Türkiye'nin varoluşuna dinamit koyamayacaklar. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kast edemeyecekler."

Merkez Bankasının faiz indirimi kararına da değinen Bahçeli, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

- "Ekonomik saldırı düzenleyenlere direnmek mecburidir"

Üreten, yatırım yapan, istihdam oluşturan, Türkiye'nin büyümesine destek olan girişimcileri, firmaları, şirketleri, iş alemini faiz baskısından kurtarmak gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı faiz ve kur baskısından korumak muhakkak sağlanmalıdır.
Nitekim faiz çilesine son verilmelidir.
Üretim teşvik edilmeli, çarklar dönmeli, fabrika bacaları tütmelidir.
Ekonomik saldırı düzenleyenlere bütün imkanlarımızla direnmek mecburidir.
Çiftçilerimizin sorunları vardır, halledilmelidir.
Esnafımızın şikayetleri vardır, giderilmelidir.
Emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, dar ve orta gelirli insanlarımızın talepleri imkanlar nispetinde karşılanmalıdır."

Bahçeli, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gücüne güç kattıkça bölgesinde huzur ve istikrar adası olarak yükseleceğini belirterek şunları kaydetti:

"2023 hedeflerinin gerisinde kalmanın bahanesi olamayacaktır.
Ülkemiz daha güzel günlere, bugünden daha umutlu dönemlere ulaşacaktır.
Sorun varsa, çözecek irade de vardır.
Zillet değil millet yaşayacaktır.
Zalimler değil mazlumlar kazanacaktır.
Türkiye'de hiçbir insanımız aç ve açıkta bulunmamalıdır.
Merkezi yönetimle mahalli yönetimler bunu teminle mükelleftir.
Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde yatan da budur.
İnsanımız huzur, barış, refah ve güvenlik içindeyse bizler rahat ederiz, vicdanen müsterih oluruz.
Belediye Başkanlarımızın kapıları paylaşmanın, bölüşmenin, kardeşçe muamelenin, hayırsever ve yardımsever ahlakın merkezi olmalıdır."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amasya F-35 Faiz İndirimi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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