Fabrika çalışanları kitap okudu

Batman Okusun Platformu üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla bir fabrikadaki tekstil çalışanlarıyla kitap okudu.

Platform üyeleri, kent merkezde faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret ederek, beraberlerinde götürdükleri kitapları çalışanlara hediye etti.

Çalışanlar, öğle arası ve molalarda platform üyeleriyle bu kitapları okudu.

Platform sözcüsü Tahir Yaşar, yaptığı açıklamada, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Düzenledikleri 19'uncu etkinlikte tekstil çalışanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Yaşar, "Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir, sözümüzden hareketle düşünen ve aynı zamanda üreten bir Batman için 'Batman okusun' diyoruz. Yaklaşık 60 çalışanla yarım saat kitap okuduk." diye konuştu.

Fabrika sahibi ve çalışanlarına etkinliğe sundukları destekten dolayı teşekkür eden Yaşar, tüm iş yerlerinin bu tür uygulamaları yaygınlaştırmasını dilediklerini kaydetti.

Fabrikada çalışan Tarık Direk, kitap okuyarak çocuklara da bu alışkanlığı kazandırmak gerektiğini ifade ederek, "Hediye edilen kitapları molalarda ve yemek paydoslarında okuduk, okumaya devam edeceğiz. Bir yandan çalışacağız bir yandan da kitap okumayı ihmal etmeyeceğiz." dedi.

Züleyha Bağlam da mola verdiklerinde kitap okuduklarını kaydederek, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür etti.

