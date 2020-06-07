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Fabrikada asit paniği! 3 işçi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 02:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Fabrikada asit paniği! 3 işçi tedavi altına alındı

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 ton büyüklüğündeki plastik asit kazanı delindi. Dışarıya akan asitlerin dağılmasının ardından 3 işçi kokudan etkilendi.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rahatsızlanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

Bölgede dağılan asitlerin temizlenmesi için çalışma yapıldı. (AA)

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