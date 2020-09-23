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Facebook, ABD ve Filipinler'de siyasi içerikli bazı hesapları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 01:12 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD ve Filipinler'deki siyaseti etkilemek üzere paylaşımlar yapan Çin kaynaklı bazı kimliği belirsiz hesapları kapattığını açıkladı.

Facebook, ABD ve Filipinler'de siyasi içerikli bazı hesapları kapattı

Facebook Inc. Siber Güvenlik Şefi Nathaniel Gleicher tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Güvenlik politikamızı ihlal ettiği için, Çin kaynaklı ağlara ait bazı gerçek olmayan hesapları kaldırdık.'' ifadelerine yer verildi.

Gleicher, Asya ve Amerikan siyasetine müdahale niyeti taşıyan hesaplardan bir kısmının Filipinler'de yoğun takipçisi olduğunu, bunların, Çin'in Güney Çin Denizindeki tartışmalı faaliyetlerini ve Filipinler’in ulusal lideri Rodrigo Duterte'yi destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

Güvenlik Şefi, ABD'de aktif olan hesapların ise, 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri hakkında yaptıkları paylaşımlarda hem cumhuriyetçileri hem de demokratları destekleyen içeriklere yer verdiklerini kaydetti.

155 HESAP ASKIYA ALINDI

Sosyal paylaşım sitesinin kurumsal internet sayfasındaki açıklamada, söz konusu paylaşımlarda bulunan 6 Instagram hesabı ile birlikte, 11 Facebook sayfası ve oluşturulmuş 9 grup üzerinden faaliyette bulunan toplam 155 hesabın askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Amerikan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesi ile ilk defa Çin kaynaklı hesapların kapatıldığı detayı paylaşıldı. (AA)

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