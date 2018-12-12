Facebook bu fotoğrafı kaldırdı! ''Onun testislerini yayınlıyorsunuz ama, göğüslerim sizi rahatsız ediyor''

Meme kanseri yüzünden kadınları, 'mastektomi' gerçeğiyle tanıştırmak isteyen ve bunu paylaşmanın kadınlar için önemli olduğunu vurgulayan Jay Walker, Facebook'u cinsiyetçi davrandığı gerekçisiyle deyim yerindeyse topa tuttu.

Meme kanseri hakkında bilinçlendirme kampanyaları yürüten ve kendisi de meme kanseri olan İngiliz kadın, yayınlanan fotoğrafların Facebook tarafından uygun bulunmadığını dile getirdi.

Cinsellik içermese bile çıplaklığa izin veremeyeceklerini söyleyen Facebook ekibine Walker, ''şov yıldızı Chris Hughes'in testislerini yayınlıyorsunuz ancak mastektomiden sonra yaralanmış göğüsleri yayınlamıyorsunuz. Siz cinsiyetçisiniz ve çifte standart uyguluyorsunuz''dedi.

''Facebook sayfası parantez tire ve yıldız işaretinden oluşuyor. Logomuz incelikli bir şekilde tasarlanmıştı. Açık bir şekilde yaralanmış bir göğsü temsil ediyordu. Ben kimsenin logo hakkında ya da yayınlanan fotoğraflar hakkında cinsel bir düşünceyle yaklaşacağını düşünmüyorum. Kadınları yasaklamaktan vazgeçin.

Biz burada 25 ve 65 yaş arasındaki kadınları hedefliyoruz. Burada kadınların ameliyattan önce ve sonraki fotoğraflarını yayınlayarak kadınlara bilinçli davranmaları için bir bakış açısı sunuyoruz'' diyen Walker'a Facebook ekibi bir daha mesaj göndermemiş.



