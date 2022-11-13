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Facebook çöktü mü? 13 Kasım Facebook'a neden girilemiyor?

13.11.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un yavaşladığı ve erişimin kısıtlandığı belirtildi. Bunun ardından Facebook'un çöküp çökmediği araştırılmaya başlandı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası Facebook'a erişim yapılamıyor. Peki Facebook çöktü mü, neden yavaşladı? İstiklal Caddesi patlama sonrası Facebook'a neden girilemiyor? İşte ayrıntılar...

Facebook çöktü mü? 13 Kasım Facebook'a neden girilemiyor?

13 Kasım 16.20 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları yavaşladı. Peki Facebook çöktü mü, neden yavaşladı? İstiklal Caddesi patlama sonrası Facebook'a neden girilemiyor? İşte ayrıntılar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞLADI?

Facebook kullanıcıları Facebook'a giriş yapamadıklarını belirtti. İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişim kısıtı geldi.

Facebook çöktü mü, neden yavaşladı? İstiklal Caddesi patlama sonrası Facebook'a neden girilemiyor? Açıklama geldi!

ÜLKE GENELİ BANT DARALTMA UYGULAMASI

İHA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

Facebook çöktü mü, neden yavaşladı? İstiklal Caddesi patlama sonrası Facebook'a neden girilemiyor? Açıklama geldi!

İSTİKLAL CADDESİ'NDE NE OLDU?

İstanbul'un en kalabalık, vatandaşın ve turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağının henüz net olmamasıyla beraber, nedeninin terör olabileceği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var." dedi.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın sonucunda 6 ölü 53 yaralı olduğu belirtildi.

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