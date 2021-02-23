Facebook geri adım attı; Avustralya'da haber içeriğini engelleme kararından vazgeçti

Gelişmeyi "Facebook, Avustralya ile yeniden arkadaş oldu" sözleriyle duyuran Frydenberg, yasa tasarısında değişiklikler yapılacağını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti.

Sosyal medya devi, Avustralya merkezli haber kuruluşlarının Facebook ve Google'da yayımlanan içerikler için gelir payı almasını öngören yasa tasarısı nedeniyle Perşembe gününden itibaren haber içeriğini engellemeye başlamıştı.

Şirketin küresel haber ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Campbell Brown, "Hükümet, haber kuruluşlarıyla otomatik olarak müzakereye zorlanmamız için, içeriğin Facebook'ta yayımlanıp yayınlanmayacağına karar verme kabiliyetimizi koruyacağımızı teyit etti" dedi.

Ancak Facebook ve Google, yasa tasarısının internetin işleme biçimini "yanlış yorumladığını" öne sürüyordu. Facebook ayrıca haber içeriğinden çok az gelir elde ettiğini savunuyordu.

Hükümete göre yasa tasarısı, teknoloji devleriyle haber kuruluşlarının, haber içerikleri üzerinden elde edilen gelir konusunda "daha adil" bir müzakere sürecine kapı aralamayı hedefliyor.

Facebook, kararı yasa tasarısına tepki olarak aldığını duyurdu. Şirket bu tasarıyla haksız yere cezalandırıldığını savundu.

Brown, "Küçük ve yerel yayıncılar dahil, destekleyeceğimiz yayın kuruluşlarını bizim seçmemizi öngören bir anlaşmaya vardık" diye konuştu.

Facebook'un, platformda paylaştığı içerik için haber kuruluşlarına ödeme yaptığı bir uygulaması var.

Daha önce Avustralya'da arama motorunu erişime engelleme tehdidinde bulunan Google da aralarında Nine Entertainment, Seven West Media ve Rupert Murdoch'a ait News Corporation'ın da bulunduğu Avustralya merkezli yayıncılarla bir dizi anlaşma imzalamıştı.

Hükümet şimdi ne diyor?

Avustralya Hükümeti, Google'ın yaptığı bu anlaşmaları örnek göstererek Facebook'u da yerel medyayla iyi niyetle müzakereler yapma konusunda cesaretlendirdiğini söylüyor.

Frydenberg açıklamasında Facebook'un geçen haftaki erişim engeli kararını da "üzücü" diye niteledi.

Facebook bu kararla platformda aralarında sağlık ve acil yardım hizmetleri dahil haberle ilgisi olmayan 100'den fazla siteye de yasak getirmişti.

Karar, kullanıcıların tepkisine neden olmuş, Facebook haber siteleri dışındaki bu sayfaların yanlışlık sonucu engellendiğini duyurmuştu.