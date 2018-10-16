Facebook'ta 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal paylaşım sitesi facebook, tarihindeki en büyük siber saldırıyı yaşadığını açıkladı. Şirket, 30 milyon kullanıcının e-posta ve telefon bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Facebook'a siber saldırı

1 / 9 Saldırganlar, bu kullanıcılardan 14 milyonunun nerede yaşadıkları, ilişki durumları ve inançları gibi kritik bilgilerine erişti.

2 / 9 Saldırıya uğrayan 1 milyon kişinin ise bilgilerine ulaşılamadığı belirtildi.

3 / 9 Facebook, önümüzdeki günlerde saldırıdan etkilenen 30 milyon kullanıcısına mesaj yollayacağını duyurdu.

4 / 9 Şirketten yapılan açıklamada,, FBI, Federal Ticaret Komisyonu ve İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile iş birliği yapıldığı belirtildi. Birinci önceliklerinin kullanıcı veri güvenliği olduğunu vurgulandı.

5 / 9 Facebook, saldırının tüm detaylarının hala araştırıldığını ve bilemedikleri konular olduğunu kaydetti. İrlanda Veri Hakları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Facebook'un duyurusu milyonlarca kullanıcısının kişisel verilerinin saldırının failleri tarafından alındığını doğruluyor" denildi.

6 / 9 İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ay başında Facebook'ta güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatmıştı.

7 / 9 Facebook'un veri koruma yönetmeliklerine uymadiğinin tespit edilmesi halinde şirkete yillik gelirinin yüzde dördüne kadar yani 1,6 milyar dolar'a kadar ceza verilebilecek...

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