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Facebook'ta 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 07:27 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım platformu Facebook'ta bu ayın başında açıklanan güvenlik açığının kaç kişiyi etkilediği ortaya çıktı. Şirket, milyonlarca kişinin bilgilerinin siber korsanlar tarafından çalındığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi facebook, tarihindeki en büyük siber saldırıyı yaşadığını açıkladı. Şirket, 30 milyon kullanıcının e-posta ve telefon bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Facebook'a siber saldırı

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Saldırganlar, bu kullanıcılardan 14 milyonunun nerede yaşadıkları, ilişki durumları ve inançları gibi kritik bilgilerine erişti.
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Saldırıya uğrayan 1 milyon kişinin ise bilgilerine ulaşılamadığı belirtildi.
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Facebook, önümüzdeki günlerde saldırıdan etkilenen 30 milyon kullanıcısına mesaj yollayacağını duyurdu.
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Şirketten yapılan açıklamada,, FBI, Federal Ticaret Komisyonu ve İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile iş birliği yapıldığı belirtildi. Birinci önceliklerinin kullanıcı veri güvenliği olduğunu vurgulandı.
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Facebook, saldırının tüm detaylarının hala araştırıldığını ve bilemedikleri konular olduğunu kaydetti. İrlanda Veri Hakları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Facebook'un duyurusu milyonlarca kullanıcısının kişisel verilerinin saldırının failleri tarafından alındığını doğruluyor" denildi.
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, ay başında Facebook'ta güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatmıştı.
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Facebook'un veri koruma yönetmeliklerine uymadiğinin tespit edilmesi halinde şirkete yillik gelirinin yüzde dördüne kadar yani 1,6 milyar dolar'a kadar ceza verilebilecek...
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Anahtar Kelimeler:
Facebook siber saldırı

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