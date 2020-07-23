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Facebook’ta seksi fotoğraflarını paylaşan kadın aranıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

Facebook'ta yoğun bir şekilde filtrelenmiş seksi fotoğraflarını paylaşan kadın Kamboçya polisi tarafından teşhircilikle suçlanıyor.

Facebook’ta seksi fotoğraflarını paylaşan kadın aranıyor

Kamboçyalı yetkililer birkaç haftadır Facebook’ta seksi fotoğraflarını paylaşan kadını yakalamaya çalışıyor. Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh polisi, görüntülerin Khmer kültürüne zarar verdiğini söyleyerek Saran Narita adlı kadının yerini tespit etmeye çalışıyor.

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Phnom Penh Polis Departmanı’nın sözcüsü Sar Thet yayınlanan fotoğrafların kamuoyunu rahatsız ettiğini belirterek, kadının yerinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Genç kadının paylaştığı görüntüler Facebook’ta üç gün içinde 70 bin kez görüntülendi. Kamboçyalı internet kullanıcıları, görüntülerin Khmer geleneğini ve Kamboçyalı kadınları rahatsız ettiğini iddia ediyor.

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Yerel bir gazete olan Khmer Times’ın haberine göre siber suçlarla ilgilenen polis ekipleri yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle genç kadının peşinde. Siber suçlularla mücadele başkan yardımcısı Long Sopheng, genç kadının Ceza Kanunu’ndaki İnsan Ticareti ve Cinsel Sömürü kanunun ilgili maddeleri uyarınca pronografi ve teşhircilik ile suçlandığını söyledi.

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Narita suçlu bulunursa 30 gün ila bir yıl arasında hapis cezası alacak. Şubat ayında Başbakan Hun Sen, yetkililere sosyal ağlarda ürün ve hizmet tanıtımı yapan kadınların açık kıyafetler giymemesi konusunda göz açtırmamalarını söylemişti.


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