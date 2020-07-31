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Facebook Tiktok ile büyük bir savaşa başlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:10 | Son Güncelleme

TikTok’u yavaşlatmayı başaramayan Facebook, şimdi Instagram üzerinden kullanıma açtığı Reels uygulamasına ilgi çekmek için kesenin cebini açıyor.

Facebook Tiktok ile büyük bir savaşa başlıyor

Facebook TikTok ile rekabet etmek için geliştirdiği Reels uygulamasına ilgi çekmek için büyük paralar dağıtacak. Ancak bu paradan pay almak istiyorsanız, TikTok’ta çok ünlü fenomenlerden biri olmanız gerekiyor.

Zira Zuckerberg, TikTok’un yüksek takipçili, popüler fenomenlerini kendi platformuna çekmek için yüksek ücretler ödemeye hazırlanıyor.

Reels şimdilik Almanya, Brezilya ve Fransa’da aktif ancak yakında ABD dahil tüm dünyaya yayılacak. Zuckerberg, bu uygulamaya hızlı bir başlangıç yaptırmak için, boş bir uygulama sunmak yerine, hazır takipçisi olan fenomenleri uygulamasında görmek istiyor. Bu da, TikTok’ta dans edip duran bazı ergenlerin milyonlarca dolar transfer parası alacağı anlamına geliyor.

Fakat, TikTok da bu durumun farkında. O da, TikTok’ta kalıp içerik üretmeye devam edecek fenomenlerine 200 milyon dolarlık fon sağlayacağını duyurdu. Yani fenomen açık arttırması başlamış durumda.

Kısa süre önce de Microsoft, kendi dans platformu Mixer’e geçmesi için TikTok’un fenomenlerinden Ninja’ya 30 milyon dolar ödemişti.

ABD hükumeti, TikTok’un Çin hükumeti ile bağlantılı, casusluk amacıyla kullanılan bir uygulama olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden ABD’de kamu çalışanlarına TikTok kullanmak yasaklandı. Buna rağmen TikTok’un ABD’deki ve dünyadaki yükselişi de durdurulamıyor. Zuckerberg şimdi Reels ile karşı bir hamle yapacak ama ne kadar başarılı olacağı, meçhul.

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