Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?

Business Insider adlı internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin online ücretsiz paylaşıldığını iddia etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'den yaklaşık 20 milyon kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi. "Have I Been Pwned" internet sitesinde, telefon numaranızı ya da elektronik posta adresinizi girerek bilgilerinizin yayımlanıp yayımlanmadığını görebilirsiniz.

'Have I Been Pwned' internet sitesinde, numaranızı uluslararası kodla birlikte, örneğin bir Türk numarası kullanıyorsanız +9053... ile başlayarak yazmanız gerekiyor.

Facebook, daha çok elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının açığa çıktığı hack vakasının 2019 yılında gerçekleştiğini açıklamıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Facebook'tan; telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen Türkiye'deki kullanıcılarla ilgili açıklama yapmasını istiyor.