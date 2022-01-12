HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook'un sahibi Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor

Facebook'un sahibi Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor

12.01.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini yakın zaman önce Meta olarak değiştiren şirket, ABD'deki tekelleşme karşıtı yasaları çiğnediği gerekçesiyle Federal Ticaret Komisyonu tarafından dava ediliyor.

Facebook'un sahibi Meta, Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarması istemiyle dava ediliyor

Facebook, ABD'deki tekelleşme karşıtı yasaları çiğnediği gerekçesiyle Federal Ticaret Komisyonu tarafından dava ediliyor.

Tüketici haklarını ve rekabet ortamını korumakla görevli olan kurum, Meta adını alan şirketin Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarmasını istiyor.

Benzer bir girişim, delillerin yeterince ortaya konulamaması nedeniyle Haziran ayında reddedilmişti.

Federal Ticaret Komisyonu'nun yenilediği dosyalar bir federal hakim tarafından incelendi ve bir sonraki aşama için yeterli bulundu.

Facebook ya da yeni adıyla Meta'dan yapılan açıklamada, sonucun olumlu olacağı inancı kaydedildi.

Komisyon, Facebook'un sistemli bir şekilde rakiplerini satın alarak rekabeti ortadan kaldırdığını ve tekelleştiğini savunuyor.

Buna dayanak olarak da 2012 ve 2014 yıllarında Instagram'ın ve WhatsApp'ın satın alınması gösteriliyor.

Komisyon, Facebook'un, bu şirketleri elinden çıkarmasını sağlamayı amaçlıyor.

Dosya, federal mahkemenin önüne ilk kez Haziran 2021'de getirildi ve o dönem reddedildi.

'Bu kez iddialar güçlü'

Facebook hisseleri, delil yetersizliği nedeniyle gerçekleşen o red sonrası yükselmiş, şirketin değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Federal hakim James Boasberg, yenilenen belgeler sonrası Salı günü davayı kabul etti.

Boasberg yaptığı yazılı açıklamada, "Bir önceki başvurunun aksine, bu şikayet, Facebook'un söz konusu dönemdeki piyasa hakimiyeti ile ilgili açık ve güçlü iddialar ortaya koyuyor" dedi.

Boasberg sözlerinin devamında ise, Federal Ticaret Komisyonu'nun iddialarını kanıtlama noktasında uzun bir yolu olduğunu kaydetti.

Meta, Komisyon Başkanı Lina Khan'ın şirkete karşı ön yargılı olduğu gerekçesiyle, davanın reddedilmesini talep etmişti.

Hakim bu talebi reddetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Tokayev tarih verdi! BaşlıyorTokayev tarih verdi! Başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.