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  4. Faciadan dönüldü! Servis midibüsü yandı, öğrenciler tahliye edildi

Faciadan dönüldü! Servis midibüsü yandı, öğrenciler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Burdur'da, seyir halindeki öğrenci servis midibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför, yangını fark edince aracı yol kenarına çekip, öğrencileri indirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur merkez Çallıca köyünden Kozluca köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki servis midibüsünün motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında, Kozluca köyü kavşağında yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur servis yangın

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