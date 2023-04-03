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Facianın eşiğinden dönüldü! Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda korku dolu anlar

03.04.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Şehir Hatları'na ait Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan bir vapur, Kasımpaşa önlerinde seyreden kuru yük gemisine çarpmamak için son anda manevra yaptı. Vapur içindeki yolcular panik yaşarken vapur Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.

Facianın eşiğinden dönüldü! Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda korku dolu anlar

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan Şehir Hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı, yaptığı manevrayla önledi. Vapurda yaşanan panik ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında yaşandı. Saat 20.05'de Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.

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İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu. Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.

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Şehir Hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti. (DHA)

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İstanbul vapur

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