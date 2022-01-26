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Faciaya ramak kaldı, o anlar saniye saniye kaydedildi! ''Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90''

26.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir şahıs, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. Yürekleri ağza getiren olayı saniye saniye kaydeden Eyüp Akhan isimli vatandaş, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmıştı. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi'' diyerek yaşadığı şoke eden anları anlattı.

Faciaya ramak kaldı, o anlar saniye saniye kaydedildi! ''Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90''

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

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''DÜŞME TEHLİKESİ YÜZDE 90''

Temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

Öte yandan Esenyurt’ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Küçükçekmece
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