Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı rekor kırdı! İşte Citroen, Dacia, Renault ve Fiat kampanyaları

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte en çok etkilenen sektörlerden biri otomobil sektörü oldu. Galerilerde satışlar neredeyse düşme noktasına geldi. Hükümet sektördeki canlılığı artırmak amacıyla ÖTV indirimine gitmişti. Bununla birlikte faizsiz kredilerle de araç satışları resmen patladı. Sizler için, Citroen, Renault, Dacia ve Fiat araçların son fiyatlarını bir araya getirdik. İşte o liste…

CITROEN, FIAT, RENAULT VE DACIA MARKALI ARAÇLARIN EYLÜL AYI FIRSATLARI

Otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayı, resmen fırsat ayı oldu. Citroen, Fiat, Dacia ve Renault her cebe uygun kampanyalar yaptı. Haberimizde saymış olduğumuz markaların kampanyalarını bulabilirsiniz.

RENAULT KAMPANYALI ARAÇLARI

Eylül ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

Sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 10.000 TL indirimle 157.900 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz. Eylül ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.

Eylül ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak da sahip olabilirsiniz.

CITROEN EYLÜL AYI KAMPANYALI FİYATLARI

Citroen C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında Citroen C5 Aircross modellerinde 16.000 TL kampanya indirimi yapılıyor.

Citroen C4 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel modelinde 7.000 TL, diğer modellerde ise kampanya kapsamında 5.000 TL indirim imkanı sunuluyor.

Citroen C3 Feel Bold 1.2 PureTech EAT6 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz ve 11.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Bu model kampanya kapsamında 216.200 TL fiyatla satın alınabiliyor.

Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası yanında 11.000 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 modelinde 11.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz.

Citroen Berlingo Van modelinde 55.000 TL 12 ay %0 faiz, Citroen Jumper modelinde 90.000 TL 12 Ay %0 faiz veya 150.000 TL 18 ay %0,99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

Citroen C-Elysee modellerinde 40.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında Citroen C-ELYSEE SHINE 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Dizel Manuel modelini 5.500 TL indirimle 212.000 TL'ye satın alabilirsiniz.

DACIA EYLÜL AYI KAMPANYA DETAYLARI

Eylül ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 modeline Eylül ayı kampanyası kapsamında 10.000 TL indirimle 199.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. İlgili modelin liste fiyatı 209.000 TL'dir.

Liste fiyatı 241.000 TL olan Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 otomobilini 11.000 TL indirimle 229.900 TL fiyata satın alabilirsiniz. Eylül ayı liste fiyatı 164.900 TL olan Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 154.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Eylül ayı liste fiyatı 159.000 TL olan Dacia Dokker Combi Eco-G modelini kampanya kapsamında 151.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

FIAT ARAÇLARINDA SON KAMPANYALAR

Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

%50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Eylül ayı kampanyası kapsamında 20.000 Tl indirimle 259.900 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Diğer Fiat 500 X modellerinde ise 30.000 TL kampanya indirimi uygulanıyor.

Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel modeline 172.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz.



