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  4. Falda çıkan 'A' harfi genç çiftin kabusu oldu! Medyumun evine giden öfkeli adam dehşeti yaşadı

Falda çıkan 'A' harfi genç çiftin kabusu oldu! Medyumun evine giden öfkeli adam dehşeti yaşadı

03.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yaşayan ve kendisini medyum olarak tanıtan H.K., 150 TL karşılığında falına bakan kadına sevgilisinin kendini aldattığını söyledi. Bunun üzerine eve giden genç kadın sevgilisi F.Y.'ye sitem edince, genç adam öfkeden deliye döndü. Medyumun evine giden H.K. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada medyum H.K., genç adamı bıçakla ağır yaraladı.

Falda çıkan 'A' harfi genç çiftin kabusu oldu! Medyumun evine giden öfkeli adam dehşeti yaşadı

Konya'daki medyum dehşeti merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesinde meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve fal bakan H.K.; 150 TL karşılığında falına baktığı Ş.K'ya sevgilisinin kendisini ismi 'A' harfi ile başlayan birisi ile aldattığını söyledi.

SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP MEDYUMUN EVİNE GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre eve giden kadın bu nedenle sevgilisiyle tartışmalar yaşamaya başladı. Çift ayrılma noktasına kadar gelirken durumu öğrenen sevgili Ferhat Yılmaz, sinirlerine hakim olamayıp medyumun evine gitti.

BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Yılmaz burada Karaağaç ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaağaç, Yılmaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladı.

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GÖZALTINA ALINDI

Ferhat Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, medyum Hasan Karaağaç ise Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Konya
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