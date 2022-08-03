Falda çıkan 'A' harfi genç çiftin kabusu oldu! Medyumun evine giden öfkeli adam dehşeti yaşadı

Konya'daki medyum dehşeti merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesinde meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve fal bakan H.K.; 150 TL karşılığında falına baktığı Ş.K'ya sevgilisinin kendisini ismi 'A' harfi ile başlayan birisi ile aldattığını söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre eve giden kadın bu nedenle sevgilisiyle tartışmalar yaşamaya başladı. Çift ayrılma noktasına kadar gelirken durumu öğrenen sevgili Ferhat Yılmaz, sinirlerine hakim olamayıp medyumun evine gitti.
Yılmaz burada Karaağaç ve yanındakilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaağaç, Yılmaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladı.
Ferhat Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, medyum Hasan Karaağaç ise Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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