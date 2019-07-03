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FARC liderinin Venezuela'ya kaçtığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti nedeniyle uzun süren tutukluluğun ardından yemin ederek Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyesine kavuşan ve cumartesiden bu yana haber alınamayan FARC'ın sembol ismi Santrich'in Venezuela'ya kaçtığı öne sürüldü

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da, tutukluluk ve gözaltı sürecinin ardından meclisteki sandalyesine kavuşan ve birkaç gündür haber alınamayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich’in Venezuela’ya kaçtığı iddia edildi.

Uyuşturucu ticareti nedeniyle bir yıl cezaevinde kalan ve cezaevinden çıktığında gözaltına alınan, ardından Yüksek Adalet Mahkemesinin kararıyla salıverilen ve yemin ederek Kolombiya Temsilciler Meclisi’ndeki görevine başlayan Santrich’ten cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

Yüksek Mahkemede 9 Temmuz'da duruşmaya çıkması gereken Santrich, Kolombiya basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, hafta sonu Venezuela’ya geçerek FARC’ın diğer liderlerinden Ivan Marquez ile buluştu.

Haberlerde, FARC’ın barış anlaşmasına itiraz eden Marquez dışındaki diğer bazı isimlerinin de Venezuela’da bulunduğu öne sürüldü.

Resmi korumalar gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve 9 Temmuz’da Yüksek Mahkemede hakim karşısına çıkması gereken Santrich’in bulunduğu bölgeden ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler'in bu ülkedeki misyonundan yapılan açıklamada ise Santrich’ten sorumlu davranması istemiş ve "barış sürecinin başarıya ulaşmasını garantilemek için özel bir rolü" olduğu hatırlatılmıştı.

- Süreç devlet ve örgüt içinde kavgaya neden oldu

ABD’nin topraklarında yargılamak istediği ve Kolombiya hükümetinin de bu yönde tavır aldığı Santrich, Başsavcılığın geçen yıl nisanda düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış, uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı.

Özel Barış Yargısı (JEP) hakimleri bu yıl Nisan'da "delillerin net olmadığı, olsa dahi suçun ne zaman işlendiğinin bilinmediği" gerekçesiyle Santrich’in ABD’ye iadesinin mümkün olmadığı yönünde karar almış ve serbest bırakılmasını istemişti.

Başsavcı Nestor Humberto Martinez ise JEP’in kararına tepki göstererek istifa etmişti.

Cezaevinden birkaç dakikalığına çıkan Santrich, Başsavcılık tarafından yeni deliller olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmıştı.

JEP ve Başsavcılık arasındaki "Santrich kavgasına" diğer yargı erkleri de dahil olmuş, önce Devlet Konseyi daha sonra Yüksek Mahkeme Santrich'in imdadına yetişen kararlar almıştı.

Başsavcılık, Devlet Konseyi'nin Santrich'in Kongre üyeliğine işaret eden kararı ve Yüksek Mahkeme'nin bu karar ışığında verdiği serbest bırakma talimatı karşısında Santrich'i salıvermişti.

Santrich'in yılan hikayesine dönen yargılanma süreci örgüt içinde de tartışmalara neden olmuş, FARC lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünün (FARC) Başkanı Rodrigo Londono pasif kalmakla suçlanmıştı.

FARC'ın başmüzakerecisi Ivan Marquez de bu süreçte Kolombiya Senatosu’ndaki görevine başlamayacağını belirtmiş ve ortadan kaybolmuştu.

- Santrich

Kamuoyunda gerçek ismiyle pek bilinmeyen ve yaşadığı görme bozukluğundan dolayı sürekli güneş gözlüğü takan Santrich, 21 yaşında katıldığı FARC'ın sembol isimlerinden biri haline gelmiş, örgütün siyasi partisi FARC'ın da Kolombiya Kongresine göndereceği isimler arasında yer almıştı.

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Jesús Santrich kolombiya Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC)

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