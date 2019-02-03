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FARC muhaliflerinin liderlerinden Cadete öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 20:29 | Son Güncelleme

FARC muhaliflerinin liderlerinden Cadete öldürüldü

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanların en önemli liderlerinden Rodrigo Cadete'nin, ülkenin güneyinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya'da hükümet ve örgütün 2016'da imzaladığı barış anlaşmasına bir yıl sonra itiraz ederek yeniden silaha sarılan Cadete'nin ölümünü, Devlet Başkanı Ivan Duque, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada duyurdu.

Duque, FARC muhalifleri içindeki "en karanlık şahıs" olarak nitelediği Cadete'nin ölümü hakkında "Tüm ülkede silahlı gruplara yönelik süren operasyonlarda alınan önemli sonuçlardan biri" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Guillermo Botero ise operasyonun, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caugan kenti kırsalında 260 özel kuvvetler mensubunun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Cadete'nin bölgedeki eski FARC militanlarını yeniden silah altına topladığı bilgisini paylaşan Botero, bölgedeki çatışmaların halen devam ettiğini aktardı.

Gerçek ismi Edgar Mesias Salgado Aragon olan Cadete, barış anlaşmasından önce FARC'ın 27'inci Cephesini yönetmişti. Cadete örgüte, 1981'de katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
farc FARC'ın muhalifleri Rodrigo Cadete

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