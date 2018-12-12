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Fark yaratan defile! Sıfır bedene savaş açan moda dünyası ‘kusurlu’ hatlara da kapılarını açtı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Uganda'nın başkenti Kampala'da üçüncüsü düzenlenen Hot Pink Catwalk moda şovu, bu yılki gösterisiyle tüm dünyada ses getirdi. Modellerin yanında engelli modellere ve tasarımcılara da yer veren moda şovu, 19 yaşındayken görme yetisini kaybeden Ugandalı model Jane Arinaitwe'ye ile büyük yankı uyandırdı. Jane, görme yetisini kaybettikten sonra podyumların aranan yıldızı haline geldi.

Fark yaratan defile! Sıfır bedene savaş açan moda dünyası ‘kusurlu’ hatlara da kapılarını açtı

Ugandalı model Jane Arinaitwe, 19 yaşındayken görme yetisini kaybetti. Şimdi 32 yaşında olan Arinaitwe, büyük defilelerde boy gösteren ünlü bir model.

19 yaşındayken baş ağrıları başlayan, gözleri bulanıklaşan model, bir gün bilincini kaybetti ve görme engelli olarak uyandı. 2005 yılında eğitim hayatına son veren model, yaşadıklarını “Görme yeteneğimi kaybettiğimde eğitim hayatımı bitimek zorunda kaldım. Kendime güvenimi kaybettim ve ‘Keşke kör olacağıma ölseydim’ dedim” ifadesiyle anlattı.

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2008 yılında Braille alfabesini öğrenen Arinaitwe, 2011 yılında üniversiteyi bitirdi. Görme engelli olmadan önce hep model olmak isteyen Arinaitwe, gözlerini kaybettikten sonra model oldu ve şimdi her yıl Uganda’nın başkenti Kampala’da yapılan Hot Pink Catwalk adlı büyük defilenin bir parçası oluyor. Geçen yıl bu özel defilede 22 engelli model podyumda yürüdü.

Başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim Jane Arinaitwe değil.

Geçen yıl aynı podyumda albino model Martin Lubwana yürümüş, dayatılan algıların değişmesine yol açmıştı.

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Asit saldırısından kurtulan Flavia Nampiima.

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Çocuk felci geçiren Stephen Kanyana, etkinlikte yer alan dokuz tasarımcıdan biriydi.

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Yine çocuk felci nedeniyle yürüme yetisini kaybeden biri. Cissy Nagawa ayakkabı tasarımcılığı yapıyor ve son tasarımlarını şovda sergiledi.

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Sağır olan Kobusingye, defilede model olarak çalışıyor.

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Modeller toplumun engelli insanlara nasıl baktığını sorgulamakta.

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Moda dünyası artık kusursuz güzelliğe savaş açan modelleri sahipleniyor.

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