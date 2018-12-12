Fark yaratan defile! Sıfır bedene savaş açan moda dünyası ‘kusurlu’ hatlara da kapılarını açtı

Ugandalı model Jane Arinaitwe, 19 yaşındayken görme yetisini kaybetti. Şimdi 32 yaşında olan Arinaitwe, büyük defilelerde boy gösteren ünlü bir model.

19 yaşındayken baş ağrıları başlayan, gözleri bulanıklaşan model, bir gün bilincini kaybetti ve görme engelli olarak uyandı. 2005 yılında eğitim hayatına son veren model, yaşadıklarını “Görme yeteneğimi kaybettiğimde eğitim hayatımı bitimek zorunda kaldım. Kendime güvenimi kaybettim ve ‘Keşke kör olacağıma ölseydim’ dedim” ifadesiyle anlattı.

2008 yılında Braille alfabesini öğrenen Arinaitwe, 2011 yılında üniversiteyi bitirdi. Görme engelli olmadan önce hep model olmak isteyen Arinaitwe, gözlerini kaybettikten sonra model oldu ve şimdi her yıl Uganda’nın başkenti Kampala’da yapılan Hot Pink Catwalk adlı büyük defilenin bir parçası oluyor. Geçen yıl bu özel defilede 22 engelli model podyumda yürüdü.

Başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim Jane Arinaitwe değil.

Geçen yıl aynı podyumda albino model Martin Lubwana yürümüş, dayatılan algıların değişmesine yol açmıştı.