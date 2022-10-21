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Farkında değilsiniz ama aylar önce gelen ilk kalp krizi belirtisi: Diyaforez nedir?

21.10.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi genelde önceden fark edilemiyor. Aniden ortaya çıkan kalp krizi ile ilgili önleminizi bir miktar alabilirsiniz. Uzmanlar diyaforezin aylar önce gelen erken kalp krizi belirtisi olabileceğini belirtiyor. Diyaforen başladığı an kalp krizine karşı önlem alınması açısından doktorunuza gitmenizde fayda var.

Farkında değilsiniz ama aylar önce gelen ilk kalp krizi belirtisi: Diyaforez nedir?

Kalp krizi genellikle aniden ortaya çıksa da tıbbi acil durumdan “aylar önce” ortaya çıkabilecek bazı ince işaretler vardır. Kalp kriziyle ilgili en çok bilinen belirtilerin başında göğüs ağrısı, sıkışması vardır. Ancak ilk uyarı işareti aylar öncesinden geliyor olabilir.

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Bir kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkânsız olsa da bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir. Böyle bir semptom, kalp krizinden aylar önce ortaya çıkabilen diyaforez oalrak da bilinen terlemedir.

SOĞUK TERLEMELERE DİKKAT

Kardiyolog olan Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin “gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce” alarm zillerini çalabileceğini paylaştı.

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Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. "Diğerleri için kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler." Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak listelenir. Fazladan ter, kalbe inerek tıkanmış atardamarlara kan pompalar, bu da daha fazla çaba gerektirir ve vücut ısınızı düşük tutmak için vücudunuzun terlemesine neden olur.

KADINLAR, MENOPOZLA KARIŞTIRIYOR

Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırılabileceğinin tipik bir uyarı işaretidir.

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Geceleri terleme, değişimin en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu semptomu tetikleyebilir.

Dr. Zi-Jian Xu terleme dışında, kötü haberlerin taşıyıcısı olabilecek başka "tipik" semptomlar olduğunu açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi şeyleri içerebilir.


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kalp krizi terleme

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