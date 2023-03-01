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Farkında olmadan çirkin gözükmenize neden olan 5 alışkanlık! İnsanları anında uzaklaştırıyor

01.03.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu, bakımlı hissetmek ve karşımızdaki kişiyi etkilemek için görünüşümüze oldukça dikkat ediyoruz. Ancak dış görünüşümüze ne kadar dikkat edersek edelim farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar anında çirkinleşmemize neden oluyor. Uzmanlar çirkin gözükmenize neden olan 5 alışkanlığı paylaştı.

Farkında olmadan çirkin gözükmenize neden olan 5 alışkanlık! İnsanları anında uzaklaştırıyor

Herkes mutlu bir aşk hayatı istiyor. Ancak doğru kişiyi bulmak ve mutlu bir ilişkiye devam ettirebilmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Doğru kişiyi ararken dış görünüşe önem verilmesi gerektiği bilinen bir gerçek olsa da ufak alışkanlıklar da büyük etkiler yaratabiliyor.

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Cazibenin gelişimi beden, özgüven ve ışıltı olmadan neredeyse düşünülemez. Başkalarının bizi ne kadar etkileyici olarak gördüğünü belirleyen en temel faktörlere ve -farkında olmadan- bizi bir anlamda çirkin yapan alışkanlıklarımıza göz atmamız gerekiyor.

ÇİRKİNLEŞMEYE NEDEN OLAN ALIŞKANLIKLAR

1-ÇOK FAZLA İÇMEK

Çok fazla alkol çekiciliğimize pek çok yönden zarar verir: görünüşümüzü de iyileştirmez, ama davranışlarımıza yaptığı en kötü şey, ayık ve güzel konuşmamıza rağmen, sarhoş olduğumuzda sözlerimizin mutlaka geveleneceğidir. Kıkırdamalarla serpiştirilmiş bir kelime yağmuru başlatabiliriz veya uygunsuz davranabiliriz. Bu genellikle kimsenin bizi tanımak istemesine neden olmaz. Eğer öyleyse, çok dikkatli olun , çünkü kişinin savunmasız durumumuzdan yararlanmaya çalışması mümkündür.

İçkisiz bir ortamda kendinizi çok gergin hissediyorsanız, sizi alkolsüz sakinleştirecek teknikleri öğrenin. Örneğin, kontrollü, yavaş nefes almayı deneyebilirsiniz. Duygularımızla doğru bir şekilde ilişki kurmayı, onları içkiye boğmayı değil, yönetmeyi öğrenmeliyiz.

2-FARK ETMEDEN SOMURTMAK

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Gülümseyen, açık insanları tanımak genellikle kolaydır. Suskun ve içine kapanık bir şekilde oturursanız, diğer boş zaman aktivitelerinden bahsetmeye bile gerek yok, daha az insan sizinle konuşmak isteyecektir. Tabii ki kendinizi neşeli bir gülümsemeye zorlayamazsınız, bu içten gelmeli. Peki nasıl? Pozitif düşünme, terapi, düzenli spor ve stres atma, hayattan olduğu gibi zevk almayı öğrenmenize yardımcı olabilir. Bu işe yararsa, gülümseme yalnızca otomatik tekrardır.

3-ÇOK HIZLI HAREKET ETMEK

Uzun süredir bir ilişki içinde değilseniz, potansiyel bir partner bulur bulmaz gaz pedalına basmak cazip gelebilir. Ancak bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biridir. Şiddet sadece erkeksi ya da maço değil, düpedüz iticidir ve genellikle sadece kaçma içgüdüsünü harekete geçirir. Her ilişkinin, hatta bir dostluğun bile bir çiçek gibi büyüyüp yapraklarını açması için zamana ihtiyacı vardır.

Bu romantik versiyon için daha da doğrudur. Partnerinizi dinleyin, görgü kurallarına uyun, birbirinizi tanımanın normal hızının ne olduğunu öğrenin ve karşı taraf aksini güçlü ve açık bir şekilde talep etmedikçe bunlara uyun. Diğer tarafından taciz, çok fazla mesaj ve arama, baskı sadece özgüven eksikliğini gösterir.Bir yandan, sonunda bir şeylerin yoluna girmesini gerçekten istediğiniz için bu anlaşılabilir bir durumdur, ancak sabırsızlık maalesef çoğu durumda geri teper.

4- ÇOK ARAMAK

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Cihazlarıyla adeta kaynaşmış insanlara yaklaşmak çok zor. Ve bir randevu durumunda, telefona bakmak düpedüz kabalıktır: kapatın ve çantanıza koyun, ardından partnerinizin sözlerine ve davranışlarına dikkat edin. Telefonunuzda görünen her şeyden daha ilginç olduğunu hissetmesini sağlayın. Diğer kişinin iletişim bilgilerini kaydettiğinizde veya görüşme fotoğraf göstermek istediğiniz noktaya geldiğinde telefon görünmelidir. Öte yandan bildirimlerle uğraşmamak için mobil internetin kapalı olması gerekiyor.

5-GEREKSİZ SORULAR SORMAK

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Önemli bir randevuda çok mu yoksa yeterli mi konuştuğunu, karşısındaki kişi hakkında istediği her şeyi öğrenip öğrenmediğini merak etmeyen kimse yoktur. Ama burada daha az daha fazladır. Bir listeyi çok net bir şekilde takip edip standart sorular sorarsanız, ilgisiz veya tembel, birbirinizi tek tek tanımaya yetecek kadar ilgisi olmayan biri gibi görünebilirsiniz . Tabii ki, her şeyi pratik edebilirsiniz, iyi bir sohbetçi olmak bir tür sanattır, ancak bunu partnerinizle ilk buluşmada ilk kez denemeyin, bunun yerine listelerinizi unutun. Diğer kişiyi dinleyin, söyleyeceklerini takip edin ve birbirinizi tanımadığınız için birçok sorunuz olabilir. Bunları abartmaz, ancak yine de dikkatli olursanız, ilk görüşme vesilesiyle güzel bir küçük sohbet gelişebilir.

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