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Farkında olmadan yapıyoruz! İşte elleri erkenden yaşlandıran nedenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Yaş ilerledikçe yaşlanıyoruz hiçbir şey gençliğimizdeki gibi durmuyor. Tıpkı ellerimiz gibi. Amerikalı bir dermatoloğa göre, ellerimizin gerçekte olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olan birkaç şey var. İşte farkında olmadan yaptığımız yanlışlar.

Farkında olmadan yapıyoruz! İşte elleri erkenden yaşlandıran nedenler

Ellerinizin erken yaşlanmasının önüne bu yanlışları yapmayarak geçebilirsiniz.

ANTİ BAKTERİYEL DEZENFEKTAN JEL

1

Mikroplardan arınmak için çok sık dezenfektan jel kullanıyorsanız bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu jeli mikropların ellerinizden kaybolmasını sağlar. Bunun nedeni, bu jellerde cildinizin gerçekten kuru kalmasına neden olan çok miktarda alkol bulunmasıdır. Dezenfektan jel kullandığınızda elleriniz kuruyup buruşuk bir görünüme bulaşabilir. Bu yüzden fazla kullanmayın veya yalnızca avucunuzun içinde kullanmayı deneyin.

TIRNAK SALONU

2

Sık sık manikür yaptıran biriyseniz ellerinizi kuşkusuz UV lambasının altına sokmuşsunuzdur. Bu lambanın ışığı cildinizi daha yaşlı hale getirdiğinden, elleriniz için iyi değildir. Bu nedenle manikür yaptırırken bu cihazları kullanmamaya gayret edin.

BULAŞIK YIKAMAK

3

Bulaşık makinesi olsa da zamanla bulaşıkları elimizde yıkayabiliyoruz. Ne yazık ki, deterjan ellerinizdeki cildin kurumasına neden olur. Bulaşıkları lastik eldivenle yıkamak, ellerinizin daha erken kırışmasına neden olacaktır.

ELLERİ YANLIŞ YIKAMAK

4

Dermatologlara göre, ellerinizi PH nötr sabunla yıkamak daha mantıklıdır. Muhtemelen şu anda ‘standart’ sabunu kullanıyorsunuzdur, bu da ellerinizin kurumasına neden olur. Bu yüzden bir daha sabun aldığınızda, ambalajı iyi kontrol edin, çünkü bu size sabunun PH değerini gösterir. PH nötr sabun, ellerinizi şu anda kullandığınız sabun kadar iyi temizler ancak cildinizi daha az kuru hale getirecektir.

GÜNEŞ KREMİ

5

Birçok kişi güneşe çıktığında güneş kremini bacaklarına kolllarına ve diğer vücut kısımlarına sürüyor. Ancak çoğunlukla eller unutuluyor ya da dikkate alınmıyor. Maalesef güneşe çıkıldığın en çok eller ve yüz güneş ışınlarına daha çok maruz kalıyor. Bu da cildin erken yaşlanmasına neden oluyor. Size tavsiyemiz ellerinizi unutmamanız.

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