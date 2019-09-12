Farkında olmadan yapıyoruz! İşte elleri erkenden yaşlandıran nedenler

Ellerinizin erken yaşlanmasının önüne bu yanlışları yapmayarak geçebilirsiniz.

ANTİ BAKTERİYEL DEZENFEKTAN JEL

Mikroplardan arınmak için çok sık dezenfektan jel kullanıyorsanız bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu jeli mikropların ellerinizden kaybolmasını sağlar. Bunun nedeni, bu jellerde cildinizin gerçekten kuru kalmasına neden olan çok miktarda alkol bulunmasıdır. Dezenfektan jel kullandığınızda elleriniz kuruyup buruşuk bir görünüme bulaşabilir. Bu yüzden fazla kullanmayın veya yalnızca avucunuzun içinde kullanmayı deneyin.

TIRNAK SALONU

Sık sık manikür yaptıran biriyseniz ellerinizi kuşkusuz UV lambasının altına sokmuşsunuzdur. Bu lambanın ışığı cildinizi daha yaşlı hale getirdiğinden, elleriniz için iyi değildir. Bu nedenle manikür yaptırırken bu cihazları kullanmamaya gayret edin.

BULAŞIK YIKAMAK

Bulaşık makinesi olsa da zamanla bulaşıkları elimizde yıkayabiliyoruz. Ne yazık ki, deterjan ellerinizdeki cildin kurumasına neden olur. Bulaşıkları lastik eldivenle yıkamak, ellerinizin daha erken kırışmasına neden olacaktır.