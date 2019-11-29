Farkındalık için otobüste kitap okudular

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, etkinliğin amacının insanlarda okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Günümüzde kent yaşantısının vazgeçilmezi olan toplu taşıma araçları yaşamı kolaylaştırırken, farklı seçenekler de sunmaktadır. Büyük kentlerde insanın yaklaşık 1 saati toplu taşıma araçlarında geçmektedir. Bu kadar uzun sürede insanlar çok farklı işlerle bu süreyi geçirmektedir. Son dönemde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında cep telefonundan video izlenmesi en çok başvurulan eylemdir. Biz, insanların toplu taşıma araçlarında geçirdikleri bu süreyi kitap okuyarak geçirmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu okumaktır" dedi.

Etkinliğe katılan emekli edebiyat öğretmeni Vildan Güzel, kendisinin 4 kitap yazdığını aktarırken, "Okumak güzel bir duygu, güzel bir uğraş. Okumak insana çok şey kazandırır. Toplu taşıma araçlarında veya kalabalık yerlerde okumak, okumaya farkındalık yaratmak için çok özel bir çalışmadır. Herkes her yerde okumalı. Yazar kendi düşüncelerini yazıyor ama okunsun diye yazıyor. Bizler öğrenmekten ziyade zevk almak için okuyoruz. En güzeli de zevk alırken öğreniyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Fatma Nur Sezgen de gençler olarak kitap okumanın değerini bilmeleri gerektiğini anlatırken, her zaman kitap okumaya vakit ayırmaları gerektiğini söyledi. Toplu taşıma araçlarında kitap okumanın önemli olduğunu belirten Sezgen, "Otobüste kitap okumak çok güzel bir duygu. Yanınızda olan ama böyle bir farkındalığa sahip olmayan insanlara hem örnek oluyorsunuz hem de birey olarak üstünüze düşen görevi yapmış oluyorsunuz" dedi.

