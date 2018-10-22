Fas, yasadışı yollarla İspanya'ya girmeye çalışan göçmenleri sınır dışı etti

Fas makamları, İspanyol toprağı olan Melilla kentine yasa dışı bir şekilde zorla girmeye çalışan 141 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi yönünde karar aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün düzensiz göçmenler tarafından gerçekleştirilen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara işaret edilerek, "Fas makamları, dün geceki Melilla baskını olayına karışan Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin tamamının kendi ülkelerine sınır dışı edilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu durumun yürürlükteki yasalara uygun olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, söz konusu baskını engellemek için gerçekleştirdiği müdahalede 12 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Ülkedeki düzensiz göçmenler dün Cebelitarık kıyısında İspanyol toprağı olan Melilla'daki tel örgüleri zorla aşmaya çalışmış olayda, göçmenlerden 1'i düşme sonucu yaşamını yitirmiş, 22'si yaralanmıştı.

Fas'ta yasa dışı yaşayan Sahraaltı Afrikalılar, aralıklarla İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla'yı çevreleyen 6 metre yüksekliğindeki çitlere tırmanarak Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Geçmeyi başaranlar, bir süre kamplarda tutulduktan sonra ya geri gönderiliyor ya da serbest bırakılıyor.

