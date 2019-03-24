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Fas'ta öğretmen eylemlerine polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Fas'ın bazı kentlerinde bir araya gelen sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebiyle düzenledikleri gösterilere polis müdahale etti

Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebiyle düzenlediği gösterilere polis müdahalede bulundu, bazı eylemciler yaralandı.

Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonunun sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamaya göre, binlerce sözleşmeli öğretmen, başkent Rabat, Fes, Tatvan ve Meknes gibi bazı kentlerde dün akşam kadro talebiyle gösteriler düzenlendi.

Eylemciler, hükümetin uygulamaya koyduğu "sözleşmeli personel çalıştırma programını" protesto etti.

Gösterilere müdahale eden emniyet güçleri başkentteki parlamento binası önünde toplanan eylemcileri tazyikli su ile dağıtmaya çalıştı.

Koordinasyonun yayımladığı videolarda, polis müdahalesinde yaralanan öğretmenlerin olduğu görüldü ancak sayıları ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

- İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Fas'ta sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
eylem Fas sözleşmeli öğretmen

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