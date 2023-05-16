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Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum henüz

16.05.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı, "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlıklı bir yazıyla uzun yıllardır görev yaptığı Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Altaylı veda yazısında "Yarın artık yokum. Ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı: Yarın artık yokum, ne yapacağımı bilmiyorum henüz

Habertürk'te 18 yıldır yazı yazan ve televizyon programları yapan gazeteci Fatih Altaylı sürpriz bir karar alarak Ciner Grubu'ndan ayrıldığını açıkladı. Altaylı vedasını yayınladığı bir yazıyla duyurdu.

"BUGÜN HABERTÜRK'E VEDA EDİYORUM"

Fatih Altaylı "Bana katlanan herkese teşekkürler" başlıklı veda yazısında medyadaki geçmişini ve Habertürk'te nasıl başladığını ve neler yaptıklarını yazdı. Bundan sonra yazılarına kendi internet sitesinden devam etmeyi planladığını ifade eden Altaylı'nın yazısındaki ifadelerinden bir kısmı şu şekilde:
"Dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik. Sağolsun, bütün tecrübesi ile bu işi güzelce halettik. Teşekkür ediyorum.

Doğrusunu isterseniz bu kararı Turgay Ciner ile konuşmadan hayata geçirmek istedim. Çünkü konuştuğumda "Gitme" dese kalmak zorunda kalırdım. Kabul etse "Niye gitme demedi" diye belki de kırılırdım, insanım. Ciner ailesine 18 yıllık her şeye rağmen keyifli ve öğretici yolculuk için gerçekten teşekkür ediyorum.

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Sonuçta bugün Habertürk'e veda ediyorum. Türkiye'nin, Türkiye'de medyanın en zor döneminin 18 yılını birlikte yaşadık. Başka hiç kimse ile bu kadar uzun süreli bir beraberliği, hele hele bu dönemde asla beceremezdim, beceremezdik. Bazen aşk biter ya, bittiğini bilmek, anlamak, uzatmamak, sıkmamak lazım. Yarın artık yokum. Ne yapacağımı bilmiyorum henüz. Belki uzun, belki kısa bir tatil. 40 yıldır yazmak dışında bir iş yapmadım. Muhtemeldir ki, kendi köşemde, kendi halimde bir şeyler yazarım. Sonrası? Vallahi bilmiyorum. Boş duranı Allah sevmez derler. Ben de sevmem. Duramam, rahmetli anneannemin deyişiyle kurtluyumdur. Rahat batar herhalde. Batarsa zaten haberiniz olur."

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Habertürk Fatih Altaylı

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