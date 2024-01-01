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Fatih Altaylı'nın "Eline sağlık" tweetine Mustafa Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

01.01.2024 19:18 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Altaylı, Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen bir vatandaşın yumruklu saldırıya uğramasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Fatih Altaylı'ya yıllar önce Levent Kırca ile yaptığı programdan paylaştığı bir videoyla tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Altaylı "Anayasal düzene karşı olanlar çıktıkları yırtık dona geri dönebilirler" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Eline sağlık" tweetine Mustafa Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

İstanbul Galata Köprüsü, Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişi "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.
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Saldırıda Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, polis tarafından gözaltına alınan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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VARANK O VİDEOYU PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından ise gazeteci Fatih Altaylı "Eline sağlık" ifadelerini kullanan bir tweet attı. Bu paylaşımı alıntılayan ardından Mustafa Varank, yıllar önce Levent Kırca ile yaptıkları programdan bir kesiti not düşmeden paylaştı.

ÇELİK'TEN TEPKİ

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ise yaptığı paylaşımda "Umuyoruz ki savcılar; Fatih Altaylı’nın g... korkusundan havaya attığı bu tweetle bu sabah yaşanan şiddet eylemini destekleyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğinin farkındadır." ifadelerini kullandı.

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ALTAYLI'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA!

Fatih Altaylı yapılan yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Altaylı "İşkilli büzük dingilder deneyim son bulmuştur. Anayasal düzene karşı olanlar çıktıkları yırtık dona geri dönebilirler" ifadelerini kullandı.

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Fatih Altaylı Mustafa Varank
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