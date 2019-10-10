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Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 07:03 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesinde Fetih suresi okundu, dua edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fatih Camisi'nde Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.

Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

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Anahtar Kelimeler:
barış pınarı fatih cami fetih suresi

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