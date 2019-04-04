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FATİH İLÇE SEÇİM KURULU'NDA GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI SONA ERDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.  "FATİH'TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU" Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

"FATİH'TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU"
Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.
Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler.

Görüntü Dökümü:
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- Fatih ilçe seçim kurulundan görüntü
- Heyetlerin dışarı çıkması
- Ak Parti İstanbul milletvekili ile röp (Ahmet Hamdi Çamlı)
- Hatıra fotoğrafı çekilmeleri
- Genel ve detaylar

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