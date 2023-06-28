Fatih Portakal'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Soyer yorumu: Bayramdan sonra çok konuşacağız

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal, CHP yönetimindeki değişimle ilgili bir haberin ardından yaptığı yorumla dikkat çekti. 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere işaret eden Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlikten ayrılmaması halinde CHP'nin Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirleri kazanamamasının söz konusu olabileceğini ifade etti.

"MART 2024'TEKİ SEÇİM GELDİĞİNDE..."

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Evet bir umuttu. Altılı masa bir umuttu, Kılıçdaroğlu bir umuttu ama ne TBMM'de çoğunluğu elde edebildiler ne de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsleyebildiler. Evet insanları umutsuz bıraktılar ve kaybettiler. Sonuca bakıyorum artık sonuç önümüzde. Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki

seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık.

"BAYRAMDAN SONRA ÇOK KONUŞACAĞIZ"

"Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız"