Fatih Portakal'dan canlı yayında 'dış ses' tepkisi: Ben bu bültene adımı verdim sizden özür diliyorum

Fatih Portakal'un sunduğu Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde ilginç anlar yaşandı. Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmeyen Portakal canlı yayında tepki gösterdi.

"DIŞ SESİ BEĞENDİNİZ Mİ? BEN BEĞENMEDİM"

Haber bültenine adını verdiğini ve bu yüzden tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade eden Fatih Portakal, "Nasıl dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim.O yüzden haberin her şeyinden sorumluyum ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim. Aynı uygulamayı, aynı şevkati, aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim.



Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum bunu da üstüme alıyorum. Bu dış ses için sizden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

