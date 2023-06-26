HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan canlı yayında 'dış ses' tepkisi: Ben bu bültene adımı verdim sizden özür diliyorum

Fatih Portakal'dan canlı yayında 'dış ses' tepkisi: Ben bu bültene adımı verdim sizden özür diliyorum

26.06.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan gazeteci Fatih Portakal, bir haberin anlatımı nedeniyle canlı yayında sinirlendi. Yunanistan haberini anlatan dış sesi beğenmediğini söyleyen Portakal, haber bülteninin tüm sorumluğunun kendisinde olduğunu ifade etti. Portakal, "Ben bu haber bültenine adımı verdim. Bu dış ses için sizden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Portakal'un sunduğu Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde ilginç anlar yaşandı. Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmeyen Portakal canlı yayında tepki gösterdi.

FATİH PORTAKAL1

"DIŞ SESİ BEĞENDİNİZ Mİ? BEN BEĞENMEDİM"

Haber bültenine adını verdiğini ve bu yüzden tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade eden Fatih Portakal, "Nasıl dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim.O yüzden haberin her şeyinden sorumluyum ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim. Aynı uygulamayı, aynı şevkati, aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim.

FATİH PORTAKAL2
Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum bunu da üstüme alıyorum. Bu dış ses için sizden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardıPompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardı
Saatler öncesinden uyarı yapılmıştı! Görüntüler İstanbul'danSaatler öncesinden uyarı yapılmıştı! Görüntüler İstanbul'dan
Türkiye'ye yanaştı, emir verildi!Türkiye'ye yanaştı, emir verildi!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal sözcü tv

En Çok Okunan Haberler

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.