Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fox Tv ana haberlerini sunan Fatih Portakal, geride bıraktığımız günlerde bir operasyon geçireceğini söylemiş ve seyircilerinden bir süre için izin istemişti.

'İYİYİM, SIKINTI YOK'

Yattığı hastanede ameliyatı gerçekleşen Portakal, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve altına da sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek adına şu satırları ekledi: “İki gün yokum demiştim, operasyon sonrası ben ve Armağan Portakal… İyiyim, sıkıntı yok”



