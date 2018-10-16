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Fatih Portakal hastaneden paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal ameliyat oldu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşarak sevenlerine "İyiyim" mesajı verdi

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fox Tv ana haberlerini sunan Fatih Portakal, geride bıraktığımız günlerde bir operasyon geçireceğini söylemiş ve seyircilerinden bir süre için izin istemişti.

'İYİYİM, SIKINTI YOK'

Yattığı hastanede ameliyatı gerçekleşen Portakal, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve altına da sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek adına şu satırları ekledi: “İki gün yokum demiştim, operasyon sonrası ben ve Armağan Portakal… İyiyim, sıkıntı yok”

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fatih portakal Fox TV

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
geçmiş olsun ALLAH şifa versin
geçmiş olsun cesur haberci..
hemoroid ameliyatı olmuş. basurdan kurtuldu. geçmiş olsun
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