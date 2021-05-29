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Fatih Sultan Mehmet kaç yılında İstanbul'u fethetti? Efendimizin övgüsüne mahzar oldu!

29.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs günü Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Constantinopolis’i (Bugünkü İstanbul) fethetmiştir. Bugün ise İstanbul’un fethinin 568.yıl dönümüdür. Tarihte hem bizim için hem de birçok dünya ülkesi için önemli olarak kabul eden İstanbul’un fethi, birçok kesim tarafından etkinlikler ile kutlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet kaç yılında İstanbul'u fethetti? Efendimizin övgüsüne mahzar oldu!

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, tarihin akışını değiştiren oldukça önemli olaylar arasında yer alır. Bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." sözleriyle anılıyor.

BAŞARISIZ GİRİŞİMLER
İstanbul'un / Kostantiniyye'nin Fethi veya Konstantinopolis'in Düşüşü, 6 Nisan–29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın sonucunda Osmanlı Padişahı II. Mehmed komutasındaki birliklerin Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u ele geçirmesi ile meydana gelmiştir.

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İstanbul, daha önce Emeviler ve Abbasiler tarafından da defalarca kuşatılmış ancak girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Osmanlılar da şehri daha önce kuşatmış, Matheos Kantakuzinos'un Bizans tahtına geçmesini sağlamış ve ödül olarak Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'de ilk kez toprak kazanmışlardır.

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Rumeli'ye geçişle beraber bölgede sınırları genişleyen Osmanlılar ilk kez I. Bayezid komutasında 1395 yılında İstanbul'u kuşatmıştır. Bundan sonra dört kez daha kuşatılan İstanbul için, çeşitli sebepler neticesinde tüm kuşatmalar kaldırılmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET, İSTANBUL’U KAÇ YAŞINDA FETHETTİ?

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II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

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Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür.


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