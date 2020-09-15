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Fatih'te çatışma! Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'teki silahlı çatışma dehşete düşürdü. Çatışma anı iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan çıkan çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNE GELDİ

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI 2. BÖLGE BAŞKANI YARALANDI

Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.

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ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan silahlı çatışma anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında bacağına mermi isabet eden kişi, yere düştükten sonra kendisine saldıran kişilere belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlıyor. Vatandaşların bu anlarda yaşadığı panik kamera tarafından kaydedilirken, yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılıyor.

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(DHA)

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