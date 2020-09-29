Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresi (Elham duası), İslam dini için büyük öneme sahiptir. Fatiha suresi, Kuran'ı Kerim'in özü anlamına gelen Ümm-ül Kuran olarak da adlandırılır. "Başlangıç" anlamını da taşıyan Fatiha suresi, Kuran'daki en faziletli surelerden biri olarak öne çıkar. Fatiha suresini Kuran'ın kısaca özeti olarak nitelendiren çok sayıda alim bulunur. Fatiha suresi okunuşu, Fatiha suresi yazılışı, Fatiha anlamı, Fatiha faydalarını ve daha fazlasını sizler için derledik. İşte Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu ve Fatiha faydaları…
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha suresi Türkçe anlamını bilmek oldukça önemlidir. Alimler Fatiha suresinin meali öğrenmenin çok faydalı olacağını belirtiyor. Fatiha'da Yüce Allah'ın varlığı ve O'nun hakimiyeti anlatılıyor. Anlamı haricinde Fatiha suresinin tefsirini, faziletini, faydalarını okumak da bu sureyi daha iyi anlamlandırmamıza yardımcı olacaktır.
1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.
Fatiha suresinin tefsirini bilmek de önemlidir. Tefsiri incelemek sureyi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Fatiha suresi Kuran'ın tüm amaçlarını; getirdiği mana, bilgi ve hükümleri özet halinde içinde barındırır.
Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir. Bazı kaynaklarda Medine döneminde, yahut önce Mekke’de namazın farz kılındığı esnada, sonra da Medine’de kıblenin tahvili sırasında olmak üzere iki defa nâzil olduğuna dair rivayetlere yer verilmişse de bunlara itibar edilmemiştir (Vahidî, s. 19-20; Fahreddin er-Râzî, I, 177; Süyûtî, I, 35, 43; Âlûsî, I, 33). Fâtiha’nın Mekkî oluşunun iki önemli delili vardır. Bunlardan biri, Mekkî olan Hicr sûresinde, “Biz sana tekrarlanan yediyi (es-seb‘u’l-mesânî) ve Kur’ân-ı azîm’i verdik” meâlindeki âyettir (15/87). Genellikle bu âyette geçen “es-seb‘u’l-mesânî” ile Fâtiha’nın kastedildiği kabul edilmektedir (Buhârî, “Tefsîr”, I/1; Vâhidî, s. 19-20; Fahreddin er-Râzî, I, 177; Şevkânî, I, 15). İkinci delil de beş vakit namazın Mekke döneminde farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber’in, “Fâtiha sûresi (Fâtihatü’l-kitâb) okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz” meâlindeki hadisinin (Dârimî, “Śalât”, 36; İbn Mâce, “İķāme”, 11; Tirmizî, “Mevâķīt”, 69, 115, 116) gereği olarak farz kılındığı günden beri namazlarda Fâtiha sûresi okunmaktadır. Ayrıca kaynaklarda Hz. Ali’nin. “Fâtihatü’l-kitâb arşın altındaki bir hazineden Mekke’de nâzil oldu” şeklinde bir sözü yer almaktadır (Vâhidî, s. 19-20; Süyûtî, I, 34-35; Şevkânî, I, 14). Sûrenin fâsıla*sı (م‘ ن) harfleridir.
Fâtiha “açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak” anlamındaki feth kökünden türemiş bir isim olup hâtimenin zıddı olarak “bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” mânasında kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ftĥ” md.; Lisânü’l-'Arab, “ftĥ” md.). “Fâtihatü’l-kitâb” tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır. Kur’an’ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sûre olması yanında ayrıca namazdaki kıraat rüknünün yerine getirilmesine bu sûre ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş sûrelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülebilir.
Elhamd (halk ağzında Elham) Fâtiha sûresinin Türkçe’deki en meşhur adı olup “Sûretü’l-hamd” tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu adlandırma, sûrenin ilk kelimesi olan “el-hamd” lafzından veya sûrenin bütünüyle hamd mânasını taşımasından kaynaklanmış olmalıdır. Fâtiha’nın çeşitli özelliklerini ifade eden daha başka isimleri de vardır. Âlûsî bunları yirmi ikiye kadar çıkarmıştır (Rûĥu’l-me'ânî, I, 34). Ümmü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın aslı, özü),ümmü’l-kitâb, esas (temel kaynak),vâfiye (tam, bütün),kâfiye (yeterli),kenz (hazine),es-seb‘u’l-mesânî (namazların her rek‘atında ve çeşitli vesilelerle tekrarlanan yedi âyet),şükr, dua, şâfiye (şifa veren) bu isimlerden bazılarıdır (Taberî, I, 107-110; Âlûsî, I, 34; Elmalılı, I, 5-6).
Halk arasında Elham suresi olarak da bilinen Fatiha suresinin fazileti saymakla bitmiyor. İşte Fatiha duasının dini kaynaklarda yer alan bazı önemli faydaları:
Her gün 313 defa Fatiha okuyanın dileği ve arzusu yerine gelir. Okuyan tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Fatiha suresini okuyan kimse Allah'a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha suresini 41 kez okuyana Allah rızık genişliği verir. Fatiha suresini günde 313 kez veya 3 günde 1000 kez okuyan kişi musibetlerden kurtulur.
Fatiha suresi, Kuran’da 1. cüzdedir. 1. sırada yer alır.
Fatiha'nın kendisi bir suredir, farklı bir surenin içinde yer almaz.
Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşur.
Fatiha suresi Mekke'de tamamı bir defada inmiştir. Bazı kaynaklara göre önce Mekke’de, sonra da Medine’de olmak üzere iki defa nâzil olduğuna dair rivayetler vardır. Fakat bu rivayetlere itibar edilmemiştir.
Müslüman bir kimse vefat ettiğinde arkasından Kuran okunur. Dualar edilir. Edilen duaların en sonunda "el fatiha" denilir. Mezar taşlarında da bu yazıyı görürüz. Bu yazıyı okuyan ya da cümleyi duyan kişi Fatiha okur.
Ruhuna El Fatiha denince Fatiha suresi okunur.
Fatiha suresinin okunması için belirli bir zaman yoktur. Her zaman, her yerde okunabilir. Dua ederken de okunabilir. Mezarların önünden geçerken de okunabilir. Ayrıca kıldığımız namaz içerisinde de okunur. Fatiha suresinin mümkün olduğunca her zaman okunması tavsiye edilir.
Fatiha suresi Allah'a olan şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade etmek için ettiğimiz bir duadır. Peygamber efendimiz Fatiha suresinin önemini hadislerinde vurgulamıştır.
Fatiha suresi, abdestsiz okunabilir. Belirli haram kılınan yerler haricinde, istenilen her yerde okunabilir. Ama abdestli iken okunması daha faydalıdır. Ayrıca sure Kuran-ı Kerim üzerinden okunacak olunursa abdest alınması gerekir.
Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşur. Kuran’da ezberlemesi en kolay surelerden biri olarak belirtilir. Fatiha okunuşu kolay bir süredir. Ezberlemek için her bir ayet, 11 defa okunabilir. Ardından tümü birlikte 3 sefer okunursa, ezberleme tamamlanabilir. Fatiha Suresini sık sık okumak ezberin kalıcı olmasına yardımcı olur.
Salavatı Fatiha duası her türlü dertten, sıkıntıdan kurtulmak için bir iksirdir. 40 gün okuyanın tövbesi kabul edilir. Salavatı Fatiha, okuyan kişiyi cehennem ateşinden korur.
Salavat-ı Fatih Duası Türkçe Okunuşu
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym
Salavat-ı Fatih Duası Anlamı
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
Rüyada Fatiha Okumak
Rüyada Fatiha suresi okumak, iyiliğe işaret eder. Rüyayı gören kişinin pek çok iş konusunda başarılı olacağına, hak ettiği değeri göreceğine, bol kazançlara sahip olacağı anlamına gelir.
Rüyada Fatiha Suresi Görmek
Rüyada Fatiha suresi görmek, eğer çevrede hasta birisi varsa daha fazla acı çekmeden vefat edeceğine işaret eder. Bazı rüya alimlerine göre ise şifa bulunacağı anlamına gelir.
Rüyada Fatiha Duymak
Rüyada Fatiha suresi duymak, rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine işaret eder. Şansının açılacağına, iş hayatında önemli adımların atılacağı anlamına gelir. İşinde terfi alabileceğine, maaşının yükselebileceğine, borçları varsa ödeyebileceğine işaret eder.
Rüyada Fatiha Okuyamamak
Rüyada Fatiha suresi okuyamamak, zorlu işlerin içine girileceği anlamına gelir. Yanlış kararların verileceğine, maddi kayıpların yaşanacağına delalet eder. Bu rüya yanlış işler yapmamak adına dikkat edilmesi gerektiğine işarettir.
Rüyada Fatiha Suresini Unutmak
Rüyada Fatiha suresini unutmak, rüya sahibine edilen duaların karşılığının alınacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin ailesiyle bolluk bereket içinde yaşayacağına işarettir. Eğer rüya sahibinin maddi sıkıntıları varsa bunların düzeceği anlamına gelir.
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