Fatiha suresinin anlamı, Türkçe okunuşu ve Fatiha faydaları

Elhamd (halk ağzında Elham) Fâtiha sûresinin Türkçe’deki en meşhur adı olup “Sûretü’l-hamd” tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu adlandırma, sûrenin ilk kelimesi olan “el-hamd” lafzından veya sûrenin bütünüyle hamd mânasını taşımasından kaynaklanmış olmalıdır. Fâtiha’nın çeşitli özelliklerini ifade eden daha başka isimleri de vardır. Âlûsî bunları yirmi ikiye kadar çıkarmıştır (Rûĥu’l-me'ânî, I, 34). Ümmü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın aslı, özü),ümmü’l-kitâb, esas (temel kaynak),vâfiye (tam, bütün),kâfiye (yeterli),kenz (hazine),es-seb‘u’l-mesânî (namazların her rek‘atında ve çeşitli vesilelerle tekrarlanan yedi âyet),şükr, dua, şâfiye (şifa veren) bu isimlerden bazılarıdır (Taberî, I, 107-110; Âlûsî, I, 34; Elmalılı, I, 5-6).

Her gün 313 defa Fatiha okuyanın dileği ve arzusu yerine gelir. Okuyan tembellik ve korkudan kurtulur. Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Fatiha suresini okuyan kimse Allah'a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha suresini 41 kez okuyana Allah rızık genişliği verir. Fatiha suresini günde 313 kez veya 3 günde 1000 kez okuyan kişi musibetlerden kurtulur.

Ruhuna El Fatiha Denince Ne Okunur?

Ruhuna El Fatiha denince Fatiha suresi okunur.

Fatiha Ne Zaman Okunur?

Fatiha suresinin okunması için belirli bir zaman yoktur. Her zaman, her yerde okunabilir. Dua ederken de okunabilir. Mezarların önünden geçerken de okunabilir. Ayrıca kıldığımız namaz içerisinde de okunur. Fatiha suresinin mümkün olduğunca her zaman okunması tavsiye edilir.

Fatiha Ne İçin Okunur?

Fatiha suresi Allah'a olan şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade etmek için ettiğimiz bir duadır. Peygamber efendimiz Fatiha suresinin önemini hadislerinde vurgulamıştır.

Fatiha suresi dua ederken ya da duayı bitirdikten sonra Allah'ın rızasını kazanmak için okunur.

Her gün kıldığımız namazda 40 kez okunur.

Hasta birine şifa olması için okunur.

Vefat eden kimselerin ardından ruhlarına hediye etmek için okunur.

Taziyelerde okunur.

Namazda Fatiha Yerine Ne Okunabilir?

Namazda esas olan Fatiha'nın okunmasıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazının geçerli olmadığını vurgulamıştır.

Fatiha Abdestsiz Okunur mu?

Fatiha suresi, abdestsiz okunabilir. Belirli haram kılınan yerler haricinde, istenilen her yerde okunabilir. Ama abdestli iken okunması daha faydalıdır. Ayrıca sure Kuran-ı Kerim üzerinden okunacak olunursa abdest alınması gerekir.

Fatiha Nasıl Ezberlenir?

Fatiha suresi toplam 7 ayetten oluşur. Kuran’da ezberlemesi en kolay surelerden biri olarak belirtilir. Fatiha okunuşu kolay bir süredir. Ezberlemek için her bir ayet, 11 defa okunabilir. Ardından tümü birlikte 3 sefer okunursa, ezberleme tamamlanabilir. Fatiha Suresini sık sık okumak ezberin kalıcı olmasına yardımcı olur.