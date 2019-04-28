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FATİH'TE 3 KATLI BİNADA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:10 | Son Güncelleme

Murat SOLAK - Ersan SAN / İstanbul DHA Fatih'te 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Murat SOLAK - Ersan SAN / İstanbul DHA
Fatih'te 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih Cibali Mahallesi Demir Hun Çeşmesi Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Balat itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler

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