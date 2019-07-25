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Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 01:35 | Son Güncelleme

FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu  bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı.

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü 

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Kanlar içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan yine Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz Cezayir uyruklu bir kişi Soğan Ağa Cami Sokak üzerinde karşılaştığı Chems Eddine Aouchar (32) isimli kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada şüpheli Aouchar'ı bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Aouchar'da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aouchar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS DELİL ÇALIŞMASI YAPTI
Olay sonrası gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği yerde detaylı çalışma yapan polis ekipleri şüphelinin kullandığı bıçağı da delil torbasına koydu. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler ile kaçan ve Cezayir uyruklu olduğu düşündüğü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay sonrası çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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