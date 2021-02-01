Fatih’te gerçekleştirilen cinayetin faili Esenyurt’ta yakalandı

Fatih’te bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan 20 aşındaki zanlı, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “silah kaçakçılığı” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından uzun süredir aranan 50 yaşındaki M.K.’nin, Fatih’e bağlı Cibali Mahallesindeki bir evde silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın meydana geldiği evde 28 Ocak’ta geniş çaplı inceleme yapan polis, adresteki su varili içerisinde farklı markalarda 3 ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, bu silahlara ait fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirdi. Dört gün önce meydana gelen cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, olayda silahı kullandığı iddia edilen 20 yaşındaki şüpheli G.K.’nin, güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edildi.

Katil zanlısının izini süren polis, şüpheli G.K.’nın 27 Ocak’ta motosikletle olay yerine geldiğini belirledi. Yürütülen yakalama çalışmalarında zanlı Esenyurt’ta çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.