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Fatih’te gerçekleştirilen cinayetin faili Esenyurt’ta yakalandı

01.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Fatih’te bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan 20 aşındaki zanlı, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “silah kaçakçılığı” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından uzun süredir aranan 50 yaşındaki M.K.’nin, Fatih’e bağlı Cibali Mahallesindeki bir evde silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Fatih’te bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan 20 aşındaki zanlı, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “silah kaçakçılığı” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından uzun süredir aranan 50 yaşındaki M.K.’nin, Fatih’e bağlı Cibali Mahallesindeki bir evde silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın meydana geldiği evde 28 Ocak’ta geniş çaplı inceleme yapan polis, adresteki su varili içerisinde farklı markalarda 3 ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, bu silahlara ait fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirdi. Dört gün önce meydana gelen cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, olayda silahı kullandığı iddia edilen 20 yaşındaki şüpheli G.K.’nin, güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edildi.
Katil zanlısının izini süren polis, şüpheli G.K.’nın 27 Ocak’ta motosikletle olay yerine geldiğini belirledi. Yürütülen yakalama çalışmalarında zanlı Esenyurt’ta çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı: “Tabancayı kontrol ederken birden ateş aldı”
Emniyette sorguya alınan G.K., polise verdiği ifadelere ulaşıldı. Katil zanlısı, emniyette verdiği ifadede, olay yerine silah almak için gittiğini, tabancayı kontrol ederken biranda ateş aldığını ve M.K.’nin yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Katil zanlısı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından hakkında “Kasten Öldürme” ve “6136 SKM” suçlarından işlem yapılarak önceki gün çıkarıldığı adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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