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Fatih'te velilerden "Öğretmenlerin maaşı verilmiyor, derslere girilmiyor" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

FATİH'te özel bir kolejde görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirten veliler, okul önünde protesto eyleminde bulundu.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te özel bir kolejde görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirten veliler, okul önünde protesto eyleminde bulundu. Veliler hem öğrencilerin hem öğretmenlerin mağdur olduğunu söyleyerek, yetkililerden çözüm istedi.

Velilerden Osman Keçeci " Bugün burada biz çocuklarımızı okula gönderdiğimiz halde eğitim yapılmadığını öğrendik ve çocuklarımızı geri aldık. Burada aslında büyük bir skandal yaşanıyor. Biz burayı bir okul olarak düşünüyorduk ama okul değil işletmeymiş. Biz kendimizi veli, çocuğumuzu öğrenci zannediyorduk ama biz müşteriymişiz. Çocuğumuzla ilgili kaygılarımız var. Kaçırılan zamanının telafisinin mümkün olmadığı hele bozulan psikolojilerinin nasıl yerine geleceği ile ilgili kaygılarımız var. O nedenle evimizi okul yaparak çocuğumuzu okumaya teşvik edeceğiz. Çocuklarımızı getirdik ama şu an içeride ders yapılmıyor. Arkadaşlarını görecek ve alıp gideceğiz. Öğretmenler dersi bırakmadı, öğretmenlere ders bıraktırıldı. Üç aydır maaşını alamayan bu arkadaşlar çok fedakar bir şekilde ders veriyorlardı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Derse giremeyeceklerini beyan ettiler çünkü bir çoğunun geçim sıkıntısı baş gösterdi." dedi.

"ÖĞRETMENLER EVİNE MAAŞ GÖTÜREMİYOR"

Okulda 4 çocuğu okuyan ve yarışma programlarından tanınan Mehmet Sur "Burada 4 çocuğum okuyor. Bunların parasını peşin ödedim. Kitap ve yemek parasını ödedim ve şu an da benim parama el koymuşlar, çocuklarımı okutmuyorlar, öğretmenler görevi bırakmış. Çocuklar ders yapamıyorlar ve soğukta bekliyorlar. Ben devlet büyüklerine sesleniyorum. Bu okula el atsınlar ve öğretmenlerin mağduriyetini gidersinler. Biz önce çocuklarımıza sonra öğretmelerimize destek için geldik. Öğretmenlerimizden memnunum. Ama öğretmenlerimizin de bir çocuğu bir evi var. Öğretmenler evine maaş götüremiyor.." dedi.

"BİZLERİ OYALAYARAK SÜREYİ UZATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tuğçe Toruz ise " Benim burada sekizinci sınıfa giden kızım var. Çocuğum bu yıl lseye giriş sınavına hazırlanıyor. Öğretmenlerin maaşı ödenmediği için eğitim durdurulmuş. Diğer kampüsler için de aynı şey geçerli. Bize yapılan açıklamada gündemi değiştirip bizleri oyalayarak süreyi uzatmaya çalışıyorlar. Tüm kolejleri böyle " diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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