Fatih'teki cinayet

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, Türkmenistan uyruklu Nazıra Babajanova'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta, Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir dairede, Remzi S. (61), birlikte yaşadığı Babajanova (52) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi S. yanındaki silahla Babajanova'yı vurup olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nazıra Babajanova, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayetle ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta şüpheli Remzi S'yi Sultanbeyli'de saklandığı adreste yakaladı.
Şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramada, olayda kullandığı tabanca da bulundu.
Babajanova ile telefonuna cevap veremediği gerekçesiyle kavga ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Kenan Sofuoğlu için seferber oldular
İki sunucu birbirine girdi
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum