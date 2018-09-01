Fatih'teki cinayet

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, Türkmenistan uyruklu Nazıra Babajanova'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta, Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir dairede, Remzi S. (61), birlikte yaşadığı Babajanova (52) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi S. yanındaki silahla Babajanova'yı vurup olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nazıra Babajanova, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta şüpheli Remzi S'yi Sultanbeyli'de saklandığı adreste yakaladı.

Şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramada, olayda kullandığı tabanca da bulundu.

Babajanova ile telefonuna cevap veremediği gerekçesiyle kavga ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

