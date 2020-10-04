Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı

Fatma Şahin'in konuştuğu esnada yanındaki bakıcının kucağında bulunan şempanzenin saldırısından da refleksi ile kurtuldu. Şempanze elindeki mikrofon ile konuşan Fatma Şahin'in kolunun kendisine yakınlaştığını görünce ağzı ile manevra yaptı. Şempanzenin hareketliliğini fark eden Fatma Şahin ise hemen kolunu çekerek, ısırılmaktan kurtuldu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve açılış nedeniyle konuşma yapmak isteyen Fatma Şahin, elindeki mikrofonu şempanzeye kaptırdı. Bakıcısının kucağında bulunan şempanze Belediye Başkanı Şahin'in elinden çekerek aldığı mikrofonu önce kokladı, sonra da ısırmaya çalıştı. Şahin, ısrarlı çabası ile mikrofonu almayı başararak, konuşmasına devam etti.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan şempanze adasının açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hayvanat bahçesini ziyareti ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Fatma Şahin'in maymunlarla yaşadığı anlar kimi zaman korkuttu kimi zaman ise güldürdü.

BU KEZ MİKROFONU YERE ATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasını tamamladıktan sonra, "Can bir selam ver" diyerek, mikrofonu yanındaki şempanzeye uzattı. Öfkeli maymun, eline aldığı mikrofonu bu kez ise yere attı.

Yaşanan olay gülüşmelere neden oldu. Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Çok güzel bir bahçedeyiz ve çok özel bir gündeyiz 4 Ekim günündeyiz. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Bütün evren bize emanet. Canlılar bize emanet. Çiçeği böceği bize emanet. Bu emanetlerin gereğini yapmamız için Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 4'üncü Gaziantep hayvanat bahçesindeyiz. Her hayvan sevildiğini hissetmek istiyor. Bütün emanetlere baktığımız zaman bu çalışmaları tamamlamamız gerekiyor. Bugün de şempanze adasını hep birlikte tamamladık ve açılışını yapacağız” dedi.

FATMA ŞAHİN'E BÜYÜK ŞOK

Gerçekleştirilen açılışın ardından ise şempanze adasını gezen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin şempanzelerin bulunduğu kafesin önünde büyük şok yaşadı. Kafesten maymunlara marul vermeye çalışan Fatma Şahin, hırçın bir şempanzenin taşlı saldırısına uğradı. Maymunun fırlattığı taş kafesin demir korkuluklarına çarpması ile dağıldı. Şahin, dağılan taşın parçalarından ise anlık refleksi ile kurtuldu.