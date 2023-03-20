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Fatma Tekdal kimdir, kaç yaşındaydı? Sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

20.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatma Tekdal ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adıyaman'daki sel felaketinde 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'dan acı haber geldi. Peki Fatma Tekdal kimdir, kaç yaşındaydı? İşte sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal hakkında bilgiler...

Fatma Tekdal kimdir, kaç yaşındaydı? Sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Fatma Tekdal, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolmuştu. Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları ise devam ediyor. İşte Fatma Tekdal hakkında bilgiler...

FATMA TEKDAL KİMDİR?

Fatma Tekdal Adıyaman'da yaşıyordu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde, geçtiğimiz hafta salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesinde Tekdal ve Sarıkaya ailesinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılamayınca arama kurtarma çalışmaları başladı.

Bugün Fatma Tekdal'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sel felaketinde can kaybı da 19'a yükseldi. Ekipler halen ulaşılamayan kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN'DAKİ SELDE KAYBOLAN HEMŞİRE FATMA TEKDAL'DAN ACI HABER

Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1.5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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